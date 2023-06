Venezuela: VI Encuentro Regional, los que aman y construyen (+Fotos)

Cubanos residentes en países de América Latina y el Caribe reunidos del 16 al 18 de junio en el VI Encuentro Regional, en el estado venezolano de La Guaira, debatieron sobre temas comunes en defensa de la isla.

Por Juan Carlos Díaz Guerrero

Corresponsal jefe en Venezuela

Bajo el lema “Construyendo puentes para el crecimiento”, los delegados debatieron las acciones emprendidas en los dos últimos años en defensa de Cuba, su soberanía y el fortalecimiento del asedio estadounidense en las circunstancias actuales.

En la cita se abordó, además, la presencia en las redes sociales y medios de comunicación masiva en función de la nación cubana, la divulgación de su historia y sus valores culturales como patrimonios para las nuevas generaciones.

Las discusiones giraron también sobre la disposición de contribuir y participar activamente en el desarrollo económico de la isla, y la consolidación de la labor de los cubanos residentes en el exterior en el seno de las asociaciones, tanto en el país de residencia como a nivel continental.

El encuentro sesionó en formato presencial y virtual y acudieron cubanos residentes en Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, México, Guatemala, Trinidad y Tobago, Uruguay, Panamá, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Bolivia, Argentina, Jamaica, Haití y Ecuador.

POR EL BIEN COMÚN

Un aspecto sobresaliente de este Encuentro entre cubanos fue su naturaleza de acercamiento a la patria que los vio nacer y más que pedir y hacer demandas, aunque no faltó en menor medida la crítica a las trabas y burocracia, vinieron a la República Bolivariana a trabajar por el bien común de los connacionales.

Así lo manifestó la subdirectora general de Asuntos Consulares Cubanos y Residentes en el Exterior, Laura Pujol, al elogiar el desarrollo del encuentro y asegurar que se vino a “trabajar y hacer lo mejor por Cuba”.

Tenemos una base de entendimiento común, lo cual no implica que tengamos criterios y opiniones que validar con el Gobierno, señaló.

Pujol expresó a los delegados que tienen una vía abierta y permanente en los consulados donde viven, que ese es también el acompañamiento y trabajo con los emigrados.

Reconoció que el patrón migratorio cambió mucho en los últimos años en la isla, y expresó que como dijo Fidel Castro, tenemos que recuperar a todos los que “no sean irremediablemente contrarrevolucionarios”.

La participación de los cubanos residentes en el exterior es mayor hoy como consecuencia del cambio de ese patrón en los últimos años y por la voluntad política del presidente Miguel Díaz-Canel, subrayó.

Ustedes son combustible para nuestra alma, de saber que la Revolución está en todas partes, recalcó, y afirmó que los cubanos que están esparcidos por el mundo «son nuestros mejores embajadores».

La funcionaria se refirió a las dificultades económicas por las que atraviesa Cuba y destacó que hay señales importantes «de que no estamos bajando la cabeza y ahora mismo estamos presidiendo el Grupo de los 77 por el trabajo consecuente de nuestra Revolución».

DEFENSA Y LUCHA CONTRA EL BLOQUEO

En entrevista con Prensa Latina, el presidente de la Asociación de Cubanas y Cubanos en Venezuela (Acreven), Orelvys Reyes, afirmó convencido que el “bloqueo criminal” pretende minimizar el proceso cubano.

Pero está demostrado, dijo, que «Cuba es una isla llena de patriotismo, de lealtad, de compañeros formados por un proceso revolucionario de larga historia”.

Aseguró que “nosotros nunca vamos a traicionar a la isla y siempre vamos a estar pidiendo que cese el bloqueo a un país castigado, hostigado” y a apenas 90 millas de Estados Unidos “hemos sabido desarrollar la salud, la educación”.

Para nosotros es un orgullo que desde aquí, de Venezuela, «podamos seguir levantando la voz de nuestra nación, que está bloqueada, pero con tremendo orgullo y sacrificio decimos nunca va a quedar sola, jamás, porque no se lo merece”.

“Vamos a seguir trabajando fuertemente en la creación de una Red Latinoamericana de Residentes en el Exterior en función de la organización y planificación de unidad que tanto Fidel nos lo pidió”, enfatizó.

Es una ecuación sencilla de “seguir multiplicando la verdad de la Revolución cubana en el mundo entero”, remarcó.

El presidente de la Acreven manifestó que los cubanos residentes en el exterior, como bien lo explicó el líder cubano, “vamos a seguir trabajando para fortalecer los lazos de amistad y colaboración, y que esté claro siempre en el mundo entero de que vamos a dar todo por Cuba”.

Desde Nicaragua llegó la voz de Rafael Ruiz, titular de la Asociación de Cubanos Residentes allí, quien recordó que el V Encuentro fue virtual al coincidir con la pandemia del SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, y señaló que la primera actividad luego fue recolectar jeringas para enviar a Cuba.

Denunció que la patria sigue bloqueada y con bastantes necesidades, y aclaró que los cubanos residentes en el exterior “no somos solidaridad, nosotros estamos luchando por la patria, lo cual siempre hay que tener presente”, afirmó.

Ruiz manifestó que no puede existir ningún país donde no se esté luchando contra el bloqueo a la isla y señaló que “con los cubanos no pudieron ni podrán”.

Por su parte, el presidente de la Red de Cubanos Residentes en la región, Humberto Diego Pérez, ratificó el compromiso de seguir apoyando la batalla contra el criminal bloqueo económico y subrayó que “somos más los que queremos una relación de respeto con nuestro país”.

Este es un encuentro de los que “aman y construyen”, afirmó.

Y entre cubanos, no podía faltar la referencia al Héroe Nacional cuando un representante de la Asociación de Cubanos Residentes en Panamá citó a José Martí para decir que quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos; “los flojos respeten, los grandes adelante”.

MENSAJES DE ALIENTO Y DECLARACIÓN FINAL

Sendos mensajes llenaron de aliento la primera jornada del Encuentro cuando fueron leídos textos del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y del canciller Bruno Rodríguez.

El mandatario envió un abrazo fraterno a los participantes y deseó que “sirva este espacio para el reencuentro y acercamiento continuo con la patria porque juntos por Cuba construimos el futuro”.

Rodríguez dirigió su saludo a los delegados, extensivo a todos los cubanos residentes en la región de América Latina y el Caribe, y agradeció de manera profunda las acciones organizadas en el contexto de la batalla contra el bloqueo de Estados Unidos.

Destacó también el incesante reclamo de los residentes en el exterior para que La Habana sea eliminada de la lista de países que según Washington son patrocinadores del terrorismo, así como por la devolución del territorio ocupado ilegalmente en la Base de Naval de Guantánamo.

La declaración final manifestó, en ese sentido, el rechazo a la inclusión de Cuba en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo y exigió la devolución de ese territorio usurpado en el oriente de la isla.

También se convocó a conservar la más absoluta lealtad al país donde nacieron y coordinar e implementar acciones conjuntas en interés de la nación.

En el texto se llamó a mantener el repudio permanente y el activismo ante los intentos de Estados Unidos de subvertir el orden político cubano, y a fortalecer la coordinación con los movimientos de solidaridad con la patria y otras agrupaciones.

Asimismo se convocó, además, a intensificar el uso de las redes sociales para contribuir a contrarrestar las campañas que atenten contra la imagen de Cuba y su pueblo, y a ser más proactivos en la participación de las oportunidades de negocios que brinda hoy la cartera de la isla.

Propuso asimismo promover actividades para involucrar a las nuevas generaciones con el conocimiento de la historia y la cultura cubanos.

El plan de acción, por su parte, contempla consolidar el trabajo y funcionamiento de las asociaciones, mantener como prioridad las actividades dirigidas al levantamiento del bloqueo, la devolución de la Base Naval de Guantánamo y la eliminación de la lista espuria de países patrocinadores del terrorismo.

Momento emotivo resultó el diálogo con el grupo Buena Fe, cuyo líder, Israel Rojas, habló de la campaña de odio contra artistas e intelectuales cubanos, y recordó las palabras de Fidel Castro de que lo primero que hay que salvar es la Cultura.

Rojas, quien interpretó varias de sus canciones, llamó la atención de que “lo mejor que puedes hacer es unirte con los tuyos en una coyuntura como la actual, porque si no te unes, te van a matar por separado”.

Se acordó otorgar la sede del próximo encuentro, dentro de dos años, a República Dominicana.