Buró Provincial del Partido en Villa Clara centra atención en la zafra y la recuperación cañera 

El Buró Provincial del Partido en Villa Clara analizó profundamente temas de alto interés para el desarrollo y perspectivas futuras del territorio, en particular, el seguimiento a los resultados de la zafra azucarera, el programa de recuperación cañera, y el aumento de delitos en el sector, en particular el hurto de azúcar.

El encuentro inició con una felicitación del miembro del Comité Central del Partido y primer secretario en este territorio, Osnay Miguel Colina Rodríguez a los juristas en su día, «un sector decisivo para las transformaciones que necesita nuestro país, incluso con nuevas leyes y normas que se aprueban en pos de una sociedad mejor», enfatizó.

Según el informe presentado por el miembro del Buró Provincial, Carlos Amaury Figueredo Yumar, la zafra y la recuperación cañera tienen resultados negativos en el territorio; hay problemas objetivos, como la falta de recursos, combustible, insumos, fertilizantes, se dispone de una tecnología obsoleta, pero hay otros de carácter subjetivo, como las dificultades en la política de cuadros, la falta de preparación de los representantes de empresas, mal funcionamiento en las bases productivas (UBPC, CPA y CCS).

Asimismo, la mayoría de las entidades y empresas tienen pérdidas, no se logra impulsar la producción de alimentos y se manifiesta fluctuación de la fuerza de trabajo. Por otra parte, hay crecimiento de delitos, sobre todo en el robo de azúcar. De igual manera, urge fortalecer en las entidades el papel del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas y las secciones sindicales.

Al tema y a las deficiencias existentes se refirió también Andrés Durán Fundora, coordinador del grupo azucarero Azcuba en Villa Clara, quien puntualizó que la carencia de recursos, sobre todo de combustible, también afectó la zafra y la siembra de caña.

En el Buró Provincial del Partido en Villa Clara los análisis estuvieron marcados por una mirada crítica sobre un renglón que es decisivo para la economía del país. A propósito, el primer secretario del Partido en Villa Clara llamó a estremecer el trabajo, cambiar mentalidades, discutir a camisa quitada, amén de los problemas objetivos y carencias, los serios problemas subjetivos que también afectan el sector.

Dijo que hay problemas de funcionamiento del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas y las secciones sindicales en las entidades productivas.

Más adelante, llamó a «volcar a todos los trabajadores del ramo a sembrar caña, y que toda la tierra que está en movimiento se siembre, hay que hacerlo y hacerlo bien».

Otras ideas esbozadas por el dirigente político se enfocaron en priorizar la resiembra para que no existan áreas vacías. «No hablamos de resiembra y eso hay que lograrlo, los ritmos de las plantaciones cañeras son lentos. Vamos a elevar la población cañera, hay que repoblar. Si no sembramos caña, no hay azúcar», enfatizó.

También puntualizó que hay que aplicar más los resultados científicos del Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de Azúcar, que no siempre se aprovechan bien, y como estrategia, llamó a que, donde no sea posible sembrar caña, hay que sembrar comida.

«Hay que poner a todo el mundo de cara a la tierra, sumar los municipios. Buscar una gama de cultivos de ciclo corto para garantizar comida», exhortó Colina.

Entre otras ideas, el máximo dirigente político de Villa Clara reconoció que «los resultados integrales de la zafra fueron malos y eso, con la idiosincrasia de los villaclareños, duele. Faltaron recursos, combustible, pero hay problemas subjetivos, que urge atender con más rigor. El núcleo tiene que exigir más, hacer análisis crítico de este escenario. Un bajo por ciento de los núcleos ha analizado estos temas puntuales y tampoco se debate sobre la necesaria atención a los jóvenes. De igual manera, un bajo por ciento de los núcleos ha debatido las medidas implementadas para el sector».

«Hay que estremecer el PCC y la UJC en Azcuba, la labor de los trabajadores y su respuesta, hay que incrementar el control, la exigencia, el control de los procesos, generalizar los resultados de la ciencia. Este es un sector vital y estratégico para la economía, pero también estamos hablando de la Industria azucarera, que es tradición, es identidad, es Cuba», concluyó.

El Buró Provincial del Partido también analizó otros asuntos medulares que serán chequeados profundamente en la Asamblea Provincial de la organización política, mientras que se presentó un análisis de la labor del Partido en el municipio de Cifuentes.