Más eficiencia y producción, menos reventa y especulación

«Más eficiencia, más producción, menos invento, menos reventa, menos especulación, más soluciones. Eso es lo que necesitamos, y se puede hacer. Está demostrado», afirmó este jueves el vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, durante su intervención en la segunda Sesión Extraordinaria del Parlamento, en su 10ma. Legislatura, en la cual ofreció una actualización a los diputados sobre la situación de la economía en el país.

Precisó que son grandes los retos que tenemos, pero también son muchos los cubanos que a diario desafían el bloqueo, nuestro principal obstáculo para avanzar en el desarrollo económico y social. «Muchos son los cubanos que resisten de manera creativa y demuestran que sí es posible avanzar y encontrar soluciones en medio de las dificultades.

«Los problemas no se resuelven con apatía y desánimo, sino con la unidad, la disciplina, la solidaridad, la sensibilidad revolucionaria, el sentido del deber y la responsabilidad que nos ha caracterizado. Así podremos superar los obstáculos y saltar por encima del bloqueo. Nuestro pueblo humilde, humano y revolucionario, nos lo exige y merece».

Gil Fernández ratificó que los objetivos generales del plan de la economía aprobados en diciembre para 2023 se mantienen. Entre ellos está, recordó, avanzar en la estabilización macroeconómica del país, consolidar la restructuración del mecanismo de asignación de divisas de la economía y continuar avanzando en la recuperación de capacidades del Sistema Eléctrico Nacional.

Otros propósitos, apuntó, se relacionan con acelerar la introducción de las fuentes renovables de energía, progresar en la reducción de desigualdades, consolidar el proceso de descentralización de competencias a los territorios y prosperar en la transformación integral de la empresa estatal socialista.

Al actualizar sobre la situación económica del país, el Vice primer ministro tomó como referencia el período de enero hasta abril del presente año, en el que las exportaciones de bienes han permitido ingresar 728 millones de dólares, lo cual equivale a un cumplimiento al 103 por ciento del plan del período y un 27,5 por ciento del plan del año.

«El turismo es la vía fundamental para dinamizar la recuperación de la economía. Al cierre de abril visitaron el país 984 116 turistas, lo cual representa el 28 por ciento respecto al plan del año, que se propone un arribo de 3,5 millones de visitantes. Con respecto a igual período del año anterior representa un 119 por ciento, y comparándolo con el 2019, un 51,1 por ciento».

El plan de turistas para este año es desafiante. Ya llegamos a un millón hasta el 3 de mayo, pero no depende solo de nosotros. Es imprescindible un mejor panorama en este sector para acompañar y avanzar en la recuperación gradual de la economía, señaló.

Con respecto a las exportaciones de bienes y servicios, Gil Fernández informó que estamos al 24 por ciento del plan del año, con 23,6 millones de dólares por debajo de lo proyectado. En el caso de las operaciones de comercio exterior que realizan las formas de gestión no estatal, a través de entidades estatales, precisó que se han generado 4 788 500 dólares en exportaciones y 270 294 100 dólares en concepto de importaciones.

De esas cifras, refirió, el 61,6 por ciento corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que en los primeros cuatro meses del año han importado 166 600 millones de dólares; un 32 por ciento (88,3 millones) a los trabajadores por cuenta propia; al tiempo que a artistas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias fue un 5,7 por ciento.

«Se aprecia un aumento mensual del nivel de importaciones de las formas de gestión no estatal, y a este ritmo superaremos la cifra de más de cien millones en el transcurso del año con una tendencia hacia la importación de bienes finales, no de insumos y materias primas», aseguró el Ministro de Economía y Planificación, quien reiteró que este es un sector que se integra a la economía para su desarrollo y en el cual se debe profundizar y corregir distorsiones presentes.

Mercado cambiario

En otro momento de su intervención, Gil Fernández se refirió al mercado cambiario y recordó que este comenzó sus operaciones en agosto de 2022 con una tasa de cambio de 1 USD por 120 CUP, que funcionó en principio con la compra y luego se incorporó la venta de divisas tanto a visitantes como a la población.

«Es un mercado limitado, con insuficiencias porque no accedemos por esa vía al total de divisas que arriba al país, pero aun así, hoy compramos diez veces más divisas que cuando el cambio era 1×24. Esas divisas captadas se invierten en la reactivación de un grupo de industrias estatales y nacionales, como la electrónica y agropecuaria.

«Para la venta de divisas hay restricciones. Se vende un máximo del equivalente hasta cien dólares y existen colas que superan los cien días para poder comprar las divisas en las cadecas.

«La estrategia es comprar más, y para ello debemos enfrentar el mercado ilegal, en el que existe un tipo de cambio que supera los 180 o 190 pesos cubanos por un USD. También tomaremos un grupo de medidas que estimularán la compra de divisas en el futuro, con el que podremos avanzar en ese sentido».

Gil Fernández reconoció que falta dinero en moneda de papel, porque el nivel de demanda es grande y la capacidad que tenemos para insertar ese papel moneda no satisface la demanda. «Debemos invertir en la bancarización de las transacciones, para ganar en transparencia, seguridad, control, y poder darle seguimiento a las operaciones para el tema de los impuestos».

Destacó que este año se puso en vigor el monedero móvil de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba para realizar pagos electrónicos, sin disponer de tarjeta bancaria y aumentar la oferta de bienes y servicios. Además, desde el 11 de abril se aceptan depósitos de dólares en efectivo en las tarjetas y cuentas.

Los precios y la inflación

El 84 por ciento de las empresas del sistema estatal presenta resultados positivos, o sea, sin pérdidas. Sin embargo, 285 empresas sí tienen, pero son 126 menos respecto a igual período del año anterior. Se retoman los esquemas cerrados en divisas para empresas exportadoras, se avanza en la clasificación de las empresas y se ha autorizado la constitución de 159 empresas filiales y 105 mipymes, apuntó Gil Fernández.

Añadió que se trabaja en nuevas transformaciones para la empresa estatal, como los esquemas cerrados para las divisas y la preparación de la Ley de Empresas, la cual será debidamente divulgada e informada en su momento. «A ninguna empresa se le puede pedir que trabaje sin utilidades, aunque algunas tienen penalizados a sus trabajadores y reciben salario mínimo».

El Ministro de Economía y Planificación significó que en Cuba hay un solo sistema empresarial, con independencia de que se permita iniciativa privada, la cual tiene que estar en función del desarrollo económico y social del país, y también está sujeta a las regulaciones.

A un punto crítico en la situación económica del país, que es el relacionado con los precios, también se refirió Gil Fernández, quien destacó que «enfrentamos una inflación terrible y algunas de las causas no podemos resolverlas, porque se asocian al incremento del precio de las importaciones». Ilustró, por ejemplo, que el barco de aceite que costaba 8 millones en 2019, hoy cuesta 16 millones, a pesar de que no se ha aumentado sustancialmente el precio de este producto en la canasta básica.

Explicó que hay inflación por la ineficiencia productiva, que se puede enfrentar con más disciplina, eficiencia e innovación; pero, hay otra más visible relacionada con la especulación, que no tiene nada que ver con los costos de importaciones, sino con el aprovechamiento de la situación actual para quintuplicar el precio de los productos.

Gil Fernández enfatizó que no pueden existir ganancias lucrativas y excesivas y que esa inflación es un problema que tenemos que enfrentar. En tal sentido, llamó a exigir responsabilidad social, porque la población se afecta y ese no es el diseño del modelo económico que se quiere para nuestro país.

Añadió que una de las vías para enfrentar la inflación es revertir los déficits de la producción agropecuaria, porque prácticamente todas están disminuyendo. «Hasta abril se incumplieron y decrecieron las producciones de viandas, arroz, leche, huevos y otros productos, además de que persiste la carencia de combustibles, fertilizantes, plaguicidas y alimento animal para la actividad agropecuaria.

«No podemos depender totalmente de las importaciones. El camino es producir, y sobre todo en el sector agropecuario, donde está el principal impacto inflacionario. Debemos encontrar soluciones ajustadas a nuestro modelo económico y social», reiteró.

Vamos por el camino correcto

Con respecto al programa porcino, Gil Fernández explicó el descenso de la entrega de carne a la industria, porque todo depende de las importaciones de pienso. «No estamos parados, pero la caída es grande», señaló el Ministro, quien refirió que para este año se espera un crecimiento de la masa reproductora, debido a que el Grupo porcino accede a la divisa a través del mercado cambiario.

De la canasta familiar normada, reiteró el alto costo que implica mantenerla. «Entre 1 500 y 1 600 millones de dólares le cuesta al país, porque un gran porciento de sus componentes depende de las importaciones. Cada vez la producción nacional debe participar más en ella, pues no resulta sostenible la dependencia casi total de las importaciones.

«Hay que estudiar las capacidades productivas de cada municipio para satisfacer la demanda de los alimentos de ese territorio, sin esperar lo que llega desde otro lugar. Para el año 2024 debemos avanzar en esos objetivos, y valorar cada una de las posibilidades que tenemos, con esfuerzo, disciplina y organización. Es difícil lo que debemos lograr, pero es la manera para hacer más sostenible nuestra economía».

En cuanto al sistema electroenergético nacional, subrayó que existe una mejoría en comparación con el mismo período del año anterior, pues se ha implementado una política de mantenimiento en las unidades generadoras de energía para estar en mejores condiciones en el verano. Señaló que ha existido un sobreconsumo de diésel que afecta las actividades productivas y de los servicios.

A pesar de la situación que vivimos, informó de las inversiones que están en desarrollo en varios sectores, como el transporte, con la adquisición gradualmente de piezas y baterías para incrementar la disponibilidad técnica de los equipos. También en la ejecución del dragado del puerto del Mariel y de dos plantas para la producción de confituras y pastas, entre otras.

Igualmente, se refirió al Programa de la Vivienda, el cual no se ha cumplido en los últimos años, terminándose en el primer trimestre 4 215 viviendas del Plan Estatal. Además, apuntó que el abastecimiento del sistema de Salud debe recuperarse gradualmente, aunque persiste la falta de 281 fármacos del Programa Nacional de Medicamentos y 174 tienen una cobertura menor de 30 días.

Recordó que, a pesar de las dificultades que enfrentamos, el país prioriza la atención a las personas en entornos de vulnerabilidad, porque se es coherente con los principios humanistas y sensibles de la Revolución. Así, precisó que hay identificadas 189 344 familias que abarcan 350 537 beneficiarios y reciben protección 3 761 madres con hijos con discapacidad severa.

También, Gil Fernández se refirió a que 3 847 beneficiarios reciben el servicio de asistencia social a domicilio, superaron la situación de vulnerabilidad económica 4 380 familias y se identificaron 3 819 nuevas familias, fundamentalmente necesitados de ayuda para completar los gastos del núcleo familiar. «Nuestro enfoque no es asistencialista, sino de apoyo, porque nos interesa generar un entorno favorable para su cotidianidad, y ello se nos ha dificultado por la escasez de recursos».

Añadió que existe plena conciencia de que el nivel de pensión de muchas personas no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, que el salario no es una fuente real de motivación, que lo hecho no ha dado los resultados necesarios, pero es una prioridad para el país mejorar esas condiciones».

A pesar de todo, dijo, se ha mantenido el Sistema de Atención a la Familia, ofertando los alimentos con precios altamente subsidiados. «El precio es 26 pesos en moneda nacional y mantenerlo es una expresión de la voluntad política del país aun en medio de un contexto social tan hostil, y eso conlleva un déficit del presupuesto y, por lo tanto, una mayor inflación.

En otro momento de su intervención, Gil Fernández significó que la población debe saber que trabajamos en un programa de estabilización macroeconómica, que no es algo etéreo, pues una buena parte de lo que nos sucede en la cotidianidad se relaciona con la macroeconomía.

«Transita por la reducción gradual del déficit fiscal y la propuesta de un nuevo mecanismo de gestión de la liquidez en divisas, por lo que requerimos incrementar la producción nacional y generar más ingresos de divisas. No puede existir la estabilización si no incrementamos la producción nacional de alimentos, lo cual será difícil si no existe un ordenamiento monetario y fiscal.

«La situación del sistema eléctrico nacional y del combustible debe ser más favorable en el resto del año y progresivamente debemos enfrentar la inflación desde la eficiencia, el control de los precios y el combate a la especulación abusiva. Vamos por el camino de cumplir el plan del año, con todos los errores y dificultades que tenemos. Pero lo lograremos entre todos», concluyó.

En voz de los diputados

El diputado Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, insistió en el impacto del bloqueo en nuestra sociedad a lo largo de más de seis décadas. Lo caracterizó como un acto genocida, una flagrante violación del derecho humanitario, un acto de guerra en tiempos de paz. «Nuestra población no puede olvidar que padecemos constantemente las consecuencias de esta política, que agrava nuestra condición y obstaculiza nuestro ímpetu de avanzar y crecer».

Por su parte, el diputado Carlos César Torres precisó que deben tener un papel más activo las estructuras a nivel territorial y lograr un proceso de concertación de precios con todos los actores económicos, sobre todo con el sector no estatal. Agregó que no es posible esperar a las políticas macroeconómicas para resolver el tema de la inflación porque, a su juicio, también pueden solucionarse en el ámbito territorial.

El diputado Ian Pedro Carbonel instó a desarrollar las fuerzas productivas en cada territorio, para lo cual es preciso que los decisores en todos los niveles contribuyan a ello, luego de recibir capacitación sobre temas económicos. «Es como un juego de pelota, aunque los jugadores estemos preparados, el estadio debe tener las condiciones favorables para ganar el juego».

A algunos resultados del Programa Hidráulico Nacional, cuya principal dificultad es la infraestructura, afectada sobre todo por las restricciones que impone el bloqueo a los créditos externos para el sector, se refirió la diputada y vice primera ministra Inés María Chapman. En cuanto a los trasvases, informó que se han ejecutado 36 kilómetros de canales y se proyectan diez presas, de las cuales se han concretado seis.

La joven diputada Ana Flavia Méndez insistió en que el reto demográfico de Cuba es grande, y que se le debe prestar especial atención a la tercera edad, que cada vez aumenta más en el país. Mencionó el asunto de las pensiones, porque considera que no siempre se puede pensar que todas las familias se encargan de cuidar a sus adultos mayores. Por ello, propuso una nueva mirada al tema de los sistemas de atención a la familia y de las viviendas de ancianos que viven solos.

La diputada Martha Elena Feitó, ministra de Trabajo y Seguridad Social, dijo que se estudian propuestas para la corresponsabilidad de los ciudadanos con las familias y el Estado, así como los hogares de ancianos, en medio de un contexto marcado por una baja natalidad y el incremento de la emigración.

Las batallas que hemos ganado siempre en nuestro país ha sido gracias al pueblo, expresó Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular. «No debe quedar un pedazo de tierra en una circunscripción que no tenga sembrado algo para la comida del pueblo. Tanta gente sin trabajar y tanta tierra sin cultivar».

Reflexionó en torno a la necesidad de que los inspectores y todos los factores de la comunidad contribuyan a eliminar los negocios ilícitos y el enriquecimiento de los inescrupulosos. «El pueblo tiene que participar en la solución de sus problemas. Todos tenemos que producir para todos, y, afortunadamente, tenemos la legislación necesaria para garantizar el orden y la disciplina que necesitamos».