Debate en torno al racismo se reaviva en España por el caso de Vinícius

Muchas personas migrantes residentes en España que han sido objeto de racismo lamentan que se hable sobre esta problemática únicamente cuando la víctima es una personalidad famosa como el futbolista brasileño Vinícius Júnior del Real Madrid.

«Nosotras vivimos el racismo en España», «a mí el racismo institucional me ha dejado fuera de la sociedad española», «yo he sufrido discriminación en España», «yo he sido testigo del racismo en la vivienda, en la sanidad, en la cultura»: estos son solo algunos de los relatos de personas que han sufrido discriminación en el país europeo.

La mayoría de estas personas denuncia haber padecido en carne propia el odio por su color de piel. Aliou Badara, un inmigrante senegalés que lleva cinco años en España, asegura que cada gesto racista tiene un motivo: la falta de educación y la ignorancia. «Al fondo de tu corazón lloras, porque te sientes muy mal porque te tratan así», relató Badara.

¿Odio por cuestiones de raza?

La organización sin ánimo de lucro Aculco, que defiende los derechos de los inmigrantes en la nación ibérica, ha registrado decenas de casos de racismo en la vida cotidiana de la sociedad española. Eric Mantilla, inmigrante colombiano, asegura que esta lacra está extendida por casi todos los lugares del planeta, incluso en su propio país, pero hace poco tuvo que padecerlo en España. Mientras Eric trabajaba como camarero, un cliente lo tachó de ladrón solo por su color de piel.

Los insultos racistas contra Vinícius Júnior, registrados la semana pasada durante el partido de La Liga entre el Valencia C.F. y el Real Madrid, abrieron un debate en los medios de comunicación locales sobre el odio por cuestiones de raza que existe en España.

Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos critican que el racismo solo tenga verdadera relevancia cuando la víctima es famosa. Estas ONG aseguran que hay cientos de denuncias al año y la mayoría queda totalmente invisibilizada.

Por su parte, varios ciudadanos españoles que, si bien aseguran rechazar la discriminación, también admiten que sí existen «brotes de racismo» en el país y que debería ser erradicado. Una encuesta del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación Fad Juventud española, publicada en noviembre pasado, reveló que uno de cada cuatro jóvenes tiene opiniones o actitudes racistas.

Además, un informe del Ministerio del Interior dado a conocer en octubre de 2022 mostró que los delitos de odio constituyen un fenómeno complejo que ha ido creciendo en España desde el 2014. Mientras tanto, una parte de las víctimas pide a la sociedad y a las propias instituciones que no miren para otro lado.

(Tomado de RT en Español)