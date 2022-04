¡Hiciste match!: Solteros en línea… ¿Cómo ligar en internet en Cuba?

Both, Badoo, Lovely, Yooppe y Cubamor son algunos de los nombres de las apk disponibles desde Cuba. (Cubadebate)

“Preciosa… ¿podemos hablar?”, “Qué foto más linda”, un emoji o un simple “hola” (en el mejor de los casos) son algunos de los pretextos para iniciar una conversación en cualquier aplicación para conocer personas. Eso sí —y es lo más importante—antes tienes que hacer “match” con ese otro usuario. O sea, el gusto mutuo es obligatorio en el paquete.

En Internet, hay un sinfín de sitios de citas para solteros que se enfrentan a la decisión sumamente difícil de elegir entre muchísimos proveedores. Entonces, comparan las diferentes opciones a partir de ciertos parámetros como el número de miembros registrados, el coste y los métodos de pago, las probabilidades de éxito, la colocación y las funciones.

Aunque en el 2012 se lanzó Tinder, la aplicación líder en el mundo de citas y encuentros, la tendencia de las apk en Cuba llegaría años después. Pero no todo es color de rosa, pues la mayoría de las plataformas populares en el mundo y las que cuentan con más usuarios están bloqueadas en la isla y para usarlas es indispensable habilitar una VPN, que oculta la ubicación real del dispositivo.

El funcionamiento de la mayoría de estas aplicaciones es sencillo con el objetivo de facilitar la navegación de sus usuarios. Te registras, llenas el perfil con fotos y los datos que desees; después localizan personas cerca de ti y te presentan las posibles opciones. Luego, deslizas hacia la izquierda o derecha para decidir si una persona llama tu atención o no. Cuando dos usuarios se dan me gusta mutuamente hacen “match” y solo entonces activa la posibilidad de chatear.

Both, Badoo, Lovely, Yooppe y Cubamor son algunos de los nombres de las apk disponibles desde Cuba. El registro es gratis en su versión estándar, excepto la suscripción premium que desbloquea mayores beneficios como explorar a “los más codiciados” o ver perfiles sin límite.

También existen algunos bot de Telegram como Flirtur, que, con el mismo funcionamiento de las aplicaciones donde miras fotografías y rechazas o aceptas según tus gustos, tiene un chat propio, que en la práctica nadie usa y los usuarios que hacen match se intercambian contactos para comunicarse por vías más cotidianas como el propio Telegram o WhatsApp.

Algunas aplicaciones poseen mayores ventajas que otras, por ejemplo, en Lovely tienes la opción de verificar tu foto y puedes ver a quienes de las personas a las que le gustas optaron por esta opción o no. Es un método eficaz para comprobar que la persona con quien chateas al menos es quien dice ser en su imagen de perfil.

En una búsqueda diaria en Both puedes ver hasta 50 nuevas personas: en cada carga se excluyen a las personas que aparecieron la vez anterior, pero pueden repetirse perfiles que viste en otro momento determinado. En algunas de estas aplicaciones puedes elegir que buscas acorde a tu orientación sexual, pero en otras desgraciadamente, no.

Según un sondeo realizado a partir de una observación participante, si preguntas qué se busca en las aplicaciones para “ligar”, la mayoría de los usuarios dice que conocer personas y ver que surge. Los 28 encuestados, dicen que hasta el momento no han tenido éxito en su búsqueda

Cubacitas: Del éxito al fracaso

Imagen promocional de Cubacitas. Foto: Cubacitas.

Aunque hay muchísimos cubanos inscritos en estas aplicaciones, la mayoría no están pensadas específicamente para la mayor de las Antillas, a excepción de unas pocas como Cubacitas.

En los tres primeros meses de lanzada (9 de septiembre 2019) superó los 37 mil usuarios registrados en ella y solo fue posible descargarla a través de la página web oficial. Luego la colocaron en la Play Store de Google, pero no duró mucho y terminó desapareciendo de la tienda principal de aplicaciones para Android. Nunca ha estado disponible para sistema iOS.

Cubacitas permanece inactiva en redes sociales desde enero de 2021, en su web ya no es posible encontrar un enlace para descargarla. Según Raúl Reyes, su creador y CEO, fue difícil mantener una aplicación en la que todo el tiempo inviertes dinero y tiempo y no ves las ganancias. «Pagar para mantener miles de usuarios en un servidor es costoso, y no tiene lógica».

El intento de Cubacitas quedó ahí, como una crónica de un fracaso anunciado.

Ventajas y desventajas de “ligar online”

Si bien hay personas que buscan algo rápido, casual, momentáneo, incluso sexo ocasional, existen otros que están en la aplicación porque quieren encontrar pareja. Esa es una de las principales desventajas: todos están en el mismo lugar, y aunque en la mayoría de estas apk puedes aclarar qué buscas en tu perfil, no siempre se elige esta opción o a los que le gustaste, pasan por alto el dato.

En estas plataformas reina una obsesión por lo superficial, el culto a la belleza, los filtros en las fotos. Todo con el objetivo de pasar un examen visual de otros. Nunca mejor dicho que “lo esencial es invisible a los ojos”; lo importante son esos detalles que no pueden comprobarse en una carta de presentación online.

Hay personas que se vuelven adictas a estas plataformas y su autoestima depende de a cuántos le llamas la atención o las veces que haces “match”. Otros, crean una “historia imaginaria” sobre quienes son realmente, por diversión o porque es más fácil idear una nueva personalidad cuando no estás satisfecho con la propia.

Llega a este escenario el término “ghosting”, que consiste en la desaparición total de alguien sin explicaciones ni aparentes motivos. Según un estudio del International Journal of Environmental Research and Public Health citado antes en Cuba Joven, la víctima suele experimentar sentimientos de impotencia y soledad y siente un menor grado de satisfacción con la vida.

Además de estos términos más contemporáneos, el acoso en internet y las estafas son dos de los principales riesgos de usar aplicaciones de citas, que no dejan de reflejar problemas ya presentes en nuestra sociedad, como es el acoso por razón de sexo, pero que aprovechan el anonimato que permiten estas redes y apps.

En definitiva, solo conoces de esa persona que tienes del otro lado del chat lo que ella quiere. A esa cuestión súmale el acceso a datos como la ubicación de los usuarios, su lugar de trabajo, su nombre e información de contacto que los hace vulnerables al ciberacoso o incluso al acoso físico. Así que mucho tacto.

Realmente, el objetivo de estas plataformas es que no encuentres pareja y que vuelvas a intentarlo una y otra vez. Desgraciadamente, así funciona el mercado y no son pocos los que caen en la trampa.

Pese a todas estas desventajas, con muchas precauciones, expectativas y la autoestima correcta, puedes ser de esos “afortunados” que han encontrado al amor de su vida en las apk de citas.

Lo importante es tener claro en todo momento qué quieres y hasta donde estas dispuesto a llegar.

El encontrar una persona afín con ayuda de los algoritmos ofrece cierta garantía de compatibilidad. En teoría, las aplicaciones de esta índole están basadas en este funcionamiento. El amor es química, y esos algoritmos se vuelven débiles en la medida en la persona sea más complicada y compleja.

Quedarse solo en lo virtual impide que se desate el factor sorpresa que generan los encuentros interpersonales. Nunca nada podrá superar la comunicación no verbal a través de miradas, gestos y del propio tacto. A la atracción química entre dos personas no la frena ni mil “match”.

¿Cómo ligar en internet? Aquí te daremos unos tips basados en unas semanas de investigación: