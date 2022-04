Ezequiel, un profesional de la Revolución

Era Ezequiel Santiago, expelotero profesional, un hijo ilustre de Caibarién que inspiró al realizador Ardelio Parrado para la realización del documental “Profesionales de la Revolución”.

El documental narra la vida, del ya fallecido bateador caibarienense, que jugara como tercer bate del equipo del Midland, en las Grandes Ligas de Estados Unidos.

En particular, se resalta la valía de Ezequiel cuando en la década del 50, del pasado siglo, en la tercera temporada bateó para 412 de averaje. Conectó ese año 12 jonrones y fue el jugador más valioso de su equipo.

Fue entonces, cuando en pleno esplendor de su carrera deportiva, un pitcher estadounidense manifestó que el cubano no le batearía así, le lanzó la bola y le fracturó el cráneo, después de un largo periodo hospitalizado, su máneger insistió para que regresara, pero padecía intensos dolores de cabeza, el médico le dijo que no podía jugar así, y aunque no querían liberarlo él decidió regresar a la patria. Con 21 años, y en plenas facultades para jugar vuelve a Cuba en el año 1952.

Ya en el país está 10 años sin jugar. Más tarde, en 2004 el INDER le entrega un reconocimiento especial como Profesional de la Revolución.

Durante su testimonio Ezequiel Santiago resalta la valía de la beisbol cubano, en particular de jugadores coterráneos, como el receptor Ariel Pestano, y deja de manifiesto su admiración por la confianza depositada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en los peloteros, en especial cuando aseveró: … “…Comienza una nueva era en la pelota cubana, bajo el cielo libre, bajo un Estado libre…”…

Inicios en la pelota representando a Caibarién

Ezequiel Santiago tercer bate del equipo del Midland, en las Grandes Ligas de Estados Unidos

Foto del pasaporte

Ezequiel Santiago estuvo dedicado a la preparación de las nuevas generaciones

Profesionales de la Revolución

Fotos y video cortesía de Ardelio Parrado