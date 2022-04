Educación Superior: ¿Cuáles son las novedades del nuevo curso? (+ Video)

Para informar sobre el inicio del próximo curso escolar en las universidades cubanas y los resultados de los recientes exámenes de ingreso a la educación superior, comparecieron este martes en la Mesa Redonda los doctores en Ciencias José Ramón Saborido Loidi, ministro de Educación Superior; Reynaldo Velázquez Zaldívar, director general de Pregrado del MES, y Deysi Fraga Cedré, directora de Formación de Profesionales de Pregrado de ese ministerio.

Ministro de Educación: El 18 de abril comenzaremos el curso 2022

En el inicio del programa televisivo, el ministro José Ramón Saborido Loidi recordó que el 2021 fue un año de grandes retos para la educación cubana. “Con el 2021 cerró un quinquenio, manejamos indicadores importantes y sufrimos tensiones y retos notables que provocaron, incluso, afectaciones por las que tuvimos que modificar algunos sueños”.

No obstante –destacó–, “la educación superior cubana ha elevado su nivel, ha dado una mayor respuesta a las demandas sociales del país, y ha logrado transitar en medio de esta situación económica y de pandemia.

“Cerramos el año con todas las asignaturas y los ejercicios de culminación de estudios concluidos, y tuvimos un salto en la informatización de los procesos”.

El 18 de abril comienza el curso académico 2022 planificado para 35 semanas, un primer periodo que será más corto y luego un segundo más largo.

El ministro explicó que se ha diseñado defendiendo la presencialidad, “porque nuestro sistema de formación integral concibe que todo ese sistema de influencias que influye en el estudiante actúe y se integre en todos los procesos docentes y extracurriculares. Las universidades son centros vivos y de intercambio”.

“Sin dudas, habrá limitaciones”, señaló. “La situación económica del país nos golpea a todos, pero se hace un gran esfuerzo. Hay un incremento sostenido de las matrículas y una apertura al nuevo ingreso como nunca la hemos tenido”.

Subrayó que el Ministerio de Educación Superior sigue en la defensa de las tesis de doctorado, preparando cuadros, vinculando la ciencia a los programas del país y los programas de desarrollo local, y con el fortalecimiento de los centros de desarrollo municipales.

“El 18 de abril comenzaremos el curso 2022 con todas las universidades incorporadas y con ganas de retomar la vida universitaria”, afirmó Saborido Loidi.

Director general de Pregrado del MES: Estamos muy satisfechos con los resultados de los exámenes

Al intervenir en la Mesa Redonda de este martes, el doctor en ciencias Reynaldo Velázquez Zaldívar, director general de Pregrado del MES, dijo que el primer objetivo de la educación superior en el país es educar y formar personas integrales, competentes y creativas.

“Para este periodo agregamos que fueran estudiantes con espíritu innovador. Esta nueva generación tiene el compromiso de, cuando culmine sus estudios, contribuir con la sociedad y con el ambicioso plan de desarrollo económico y social del país hasta el 2030”, dijo.

Según Velázquez Zaldívar, el proceso de ingreso a la educación superior es uno de los procesos más sencillos, “pero para nosotros es necesario asegurar el rigor y la transparencia del mismo”.

Lo más significativo de esta etapa es que se pudo hacer el proceso en todas las provincias y en todos los territorios del país, destacó, y reconoció el esfuerzo de las autoridades provinciales para llevar a cabo los exámenes de ingreso.

“Realmente estamos muy satisfechos con los resultados de los exámenes, son muy superiores a años anteriores. Con respecto al curso pasado, hubo un crecimiento del 7.1% de aprobados en los tres exámenes. Sobresale el caso de la prueba de Matemática, donde hubo un incremento de un 10.6% en comparación con el año anterior”, afirmó.

MATEMÁTICA ESPAÑOL HISTORIA DE CUBA APROBADOS 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 EXAM 30727 32818 30718 32771 30664 32745 30797 32848 APROB 24842 23041 29609 31299 25962 29323 23376 22586 % 80,8 70,2 96,4 95,5 84,7 89,5 75,9 68,8 De ellos IPU EXAM 27404 28991 27399 28965 27343 28950 27451 29009 APROB 22539 20533 26593 27771 23363 26051 21202 20135 % 82,2 70,8 97,1 95,9 85,4 90,0 77,2 69,4

En estos resultados –apuntó el director general de Pregrado del MES– hay que reconocer el papel de la familia y el trabajo de preparación de las entidades educativas.

“Hubo rigor en los exámenes. No fueron fáciles. Los estudiantes se prepararon y lograron cumplir las expectativas. En este momento se está realizando el otorgamiento. Hay un orden de prioridad: primero a los que aprueban los exámenes de ingreso, luego los que se presentan a examen y no aprueban, y finalmente los que no se presentaron a examen.

“Realmente, la calidad de las notas es tan elevada que prácticamente el corte de todas las carreras es superior a años anteriores”, afirmó.

Este año se ofertaron 100 022 plazas, unas 9 000 más que el año anterior. El mayor incremento se presentó en el curso por encuentros, con más de 4 400 plazas, y el curso diurno, con más de 3 900, fundamentalmente en nuevos programas de formación de ciclo corto.

Velázquez Zaldívar informó que se han otorgado más de 70 350 plazas, el 70.3% de las disponibles. “Todavía quedan ofertas y las cifras deben aumentar, pues se están desarrollando las asignaciones de las plazas no cubiertas”, precisó.

Apuntó que, como estímulo y carrera directa, se han otorgado más de 6 300 plazas para estudiantes matriculados en colegios universitarios y ganadores en concursos.

En estos momentos –explicó– están funcionando dos tipos de colegios universitarios, uno que se desarrolla en todas las provincias del país y uno que se está llevando a cabo de manera experimental en la Universidad de La Habana para el desarrollo de talentos. En este último, los estudiantes cursan el duodécimo grado en el campus universitario.

“Estos estudiantes también son seleccionados, sobre todo de perfiles de carreras estratégicas”, dijo el director general de Pregrado del MES, y agregó que en los últimos años, entre 6 000 y 7 000 estudiantes han accedido de manera directa a la educación superior mediante los colegios universitarios.

También informó que en el curso por encuentros se ofertaron 43 248 plazas, distribuidas en 24 462 para la población y 18 786 para trabajadores de organismos priorizados, y se han otorgado 27 676, el 64%.

En el curso a distancia se otorgaron 4 954 plazas, “pero tenemos que potenciarlo más, sobre todo a partir de la informatización y las plataformas de enseñanza virtuales, que han crecido en los últimos años”.

Velázquez Zaldívar señaló que este año tiene la particularidad de que en noviembre habrá un segundo proceso de ingreso para quienes van a ingresar en el 2023.

Curso académico tendrá 35 semanas

La doctora Deysi Fraga Cedré, directora de Formación de Profesionales de Pregrado del MES, se refirió al diseño del nuevo calendario académico, compuesto de 35 semanas.

Explicó que ello implica que el nuevo curso escolar será atípico, pero se ha modificado para que en ese periodo se cumplan los objetivos docentes de cada grado.

“Será un curso totalmente presencial, luego de dos años de pandemia”, resaltó, y aseguró que su organización garantizará la atención especializada y oportuna que requieren los estudiantes de primer y segundo años, y también el programa para la formación integral de los estudiantes de tercero.

El curso comenzará el 18 de abril y se extenderá hasta febrero de 2023. En ese tiempo se impartirán también cursos de preparación docente y se respetarán las vacaciones.

Entre las prioridades a atender en el nuevo curso mencionó las modificaciones curriculares, comprender y definir “qué pasó con nuestros estudiantes en el periodo de la pandemia, cuánto avanzaron y cuánto no”.

También se ofrecerán cursos propedéuticos cortos para los estudiantes de primer año cuyas carreras lo requieran, con el objetivo de garantizar el éxito de los alumnos.

“La pandemia nos dio algunas lecciones, como la importancia de fortalecer el vínculo de los estudiantes con el entorno digital y su uso adecuado, así como la necesidad de una mayor preparación del claustro de profesores en estos temas”, comentó Fraga Cedré.

Además, “obligó a exigir al estudiante una mayor responsabilidad en el autoestudio y la autopreparación, y ratificó la importancia del vínculo del estudiante con el sector productivo”.

La directora de Formación de Profesionales de Pregrado del MES destacó la realización de prácticas laborales, priorizando sectores estratégicos y el desarrollo local, y la incorporación de los jóvenes en tareas de alta repercusión.

“No podemos abandonar lo que hemos avanzado. En estos años de pandemia, la universidad se vistió de largo y acompañó tareas de impacto que contribuyen a la formación integral de los estudiantes”, dijo.

También se refirió a las iniciativas para un mayor acceso a las universidades de jóvenes vulnerables, y las ofertas a privados de libertad en modalidad semipresencial u otras modalidades de estudios superiores, incorporarlos a los barrios y tributar al desarrollo local.

“La universidad es un espacio de crecimiento permanente”, apuntó, y destacó la experiencia acumulada sobre cómo acompañar al país, preparando una fuerza de trabajo calificada que responda a las necesidades de desarrollo de la nación.

Apostamos por una formación cualitativamente superior de nuestros egresados

Finalizando la Mesa Redonda de este martes, el ministro de Educación Superior comentó sobre el vínculo universidad-empresa y cómo se ha ido perfeccionando.

“Estamos planteándonos para este año nueve objetivos estratégicos, uno de ellos para la preparación de los cuadros. Seguiremos trabajando en la formación cualitativamente superior de nuestros egresados”, concluyó el ministro.

