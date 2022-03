Serie Nacional de Béisbol: Viñales y Tigres ponen notas altas (+video)

Tras ganar el derby de jonrones, el leñador pasó a liderar también los productores de bambinazos en la temporada. Ciego de Ávila se abrazó en la cima con la mejor racha del momento

Embullado por su triunfo en el derbi de jonrones del Juego de las Estrellas, el tunero Rafael Viñales sonó tres palos de vuelta entera en el Latinoamericano para asumir el liderazgo de los forzudos en la actual temporada del béisbol cubano, un ranking tan reñido como la tabla de posiciones de la serie.

Con 12 bambinazos, Viñales es escoltado de cerca por dos jóvenes talentosos Pedro Pablo Revilla (GTM) y Alfredo Fadraga (CAV), quienes no pudieron con el leñador en la final del derbi, ambos con 11 palazos, y el no menos interesante holguinero para futuras selecciones nacionales, Yasiel González, se ubica detrás con diez bolas enviadas al otro lado de la barda.

La rivalidad en ese escalafón es semejante a la que hay por los ocho cupos a la postemporada. Dejada atrás la mitad del calendario, ningún equipo se ha podido escapar del pelotón y solo dos, Guantánamo y Cienfuegos, miran al resto desde lejos, con muchas posibilidades de que un tercero, Artemisa, se descuelgue también si no logra reencontrarse con la victoria, tras apenas dos victorias en sus últimas diez salidas al campo.

Pese a flotar casi todo el tiempo en la parte de abajo del ordenamiento, los conjuntos de Holguín y Camagüey han sacado saldo positivo en sus apariciones más recientes, y sus nóminas disponen de argumentos para pegarse aún más e, incluso, rebasar la línea roja, en un torneo que clasifica como uno de los más pobres en calidad en la historia del béisbol cubano.

Por encima de la tabla, este jueves dejó a tres equipos abrazados en la cima, Mayabeque, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila; los dos primeros con victorias por 2-1 en la subserie de entre semana, y los Tigres con limpieza en su visita a Artemisa.

Los Huracanes de Michael González mostraron una poderosa capacidad de reacción. El martes fueron brutalmente apaleados por Santiago de Cuba, en un juego concluido por regla de supernocaut, el séptimo en que vencen las Avispas por esa vía, líderes en la historia de los torneos domésticos, pero en los dos choques siguientes ganaron con un ataque igualmente demoledor que concluyó en 29 vueltas al cuadro.

Los Gallos viven su mejor momento en la temporada con ocho victorias en los últimos diez partidos, las dos más recientes ante Pinar del Río, y en ese resultado han influido dos piezas que sobresalen en la campaña.

Cepeda, como el buen vino. (Foto: Abel Rojas Barallobre)

Frederich Cepeda sigue mostrando que sus herramientas son óptimas aún y es el mejor en average (.406) y OBP (.571), segundo en OPS (1196) y quinto en SLU (.625).

Mientras, el lanzador Ariel Zerquera es segundo en efectividad (1.87) y ha aportado seis victorias sin derrotas, números que lo ubican entre los pícheres más relevantes en el torneo.

A él se suma José Eduardo Santos, con balance de 5-1, candidato junto a Cepeda y Viñales al premio de Jugador Más Destacado del 12 al 24 de marzo.

Ciego de Ávila, con una nómina balanceada, que combina experiencia y juventud, viene convencido en que lo sucedido en la campaña pasada, cuando no clasificaron a los play off, es excepción y no regla.

Llevan la mejor racha del momento con cinco éxitos, balance de 7-3 en sus últimos diez juegos, y encabezan, colectivamente, average (.312), OBP (.418), SLU (.458) y junto a Camagüey lidera la producción de jonrones (38).

Sin embargo, la diferencia es reducida entre el primero y octavo lugar que ocupa Villa Clara. Son solo tres unidades y media, al tiempo que, a Artemisa, en el escaño 14, lo separan cuatro juegos del último puesto en zona de clasificación.

Precisamente, los dirigidos por Pedro Jova son los que peor han jugado en las tres últimas subseries dentro de ese amplio bolsón, por lo que necesitan estabilizar su paso para no ver cerrado su estadio durante la postemporada, en el año que se cumplen cien años de la aparición de los míticos Leopardos de Santa Clara, uno de los clubes más laureados del siglo pasado en la pelota cubana.

Encendidas están las alarmas en Pinar del Río y La Habana, pues sus equipos aparecen fuera de los ocho primeros, ambos con saldo de 4-6 en el último tramo. Queda tiempo para la reacción y tampoco la diferencia es notable, pero en una serie tan pareja, cualquier sorpresa es posible.