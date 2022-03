Lista semifinales de la Copa de béisbol “Primero de mayo” en Caibarién (+Audio)

En la continuación de la Copa de béisbol “Primero de mayo” en Caibarién, los equipos favoritos precompetencia lograron victorias, el Paseo Martí y los Juveniles.

Según la información de José Luis Montiel, entrenador y directivo del béisbol en la Villa Blanca, en la doble jornada acontecida en el estadio Humberto Jordán Gallo del Reparto Pilar, el Paseo Martí fue mejor que el Van Troi 2, 7 carreras por 2.

El lanzador ganador fue Michel Souto y el derrotado Rafael Vázquez. Por su parte, Onidis García, se destacó a la ofensiva al conectar de 4-2, 2 impulsadas y 2 anotadas.

Mientras, los Juveniles vencieron al Van Troi 1, 6 por 2. Crédito para Julio Pérez y revés para Daniel Vara. Leinier Flores bateó de 4-2, con una impulsada. Joel Herreda se fue de 4-1 con par de impulsadas y una anotada.

De no existir cambios este domingo 27 de marzo serán las semifinales de 1ro vs 4to y 2do vs 3ro. O lo que es igual, Juveniles ante la Confitera y el Paseo Martí frente al Van Troi 1. El evento que saluda el «Primero de mayo», se suma al homenaje póstumo a Enrique Oduardo Carvajal, gloria del deporte revolucionario, y quién en sus últimos años también seguía de cerca estos eventos de segunda categoría en la Villa Blanca y como director del equipo Caibarién a los campeonatos provinciales.

Imagen de archivos CMHS