Las niñas y niños cubanos son siempre la prioridad

Acciones para potenciar la atención integral de los trastornos del neurodesarrollo en la población pediátrica tras la emergencia sanitaria impuesta por la COVID-19, fue uno de los resultados del encuentro de este martes del Primer Secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con científicos y expertos que participan en el enfrentamiento a la pandemia.

La emergencia sanitaria ha provocado, por ejemplo, que niñas y niños no asistan a escenarios educacionales; tengan una pérdida de rutinas; hayan sido sometidos a una excesiva exposición a pantallas (televisión, videojuegos, etc.); además de la no realización de actividades sociales y mayor exposición a problemáticas familiares.