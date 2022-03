Impulsa empresa Desoft alianzas con actores económicos privados

La empresa cubana de aplicaciones informáticas Desoft reconoce hoy como estratégicas para su desarrollo futuro las alianzas establecidas con las emergentes formas de gestión no estatales (FGNE). Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on telegram Share on email

Para este sector específico, implementó la entidad varias modalidades de negocios, entre las que se destacan la representación de estas en el comercio internacional y el acometimiento de proyectos conjuntos, reveló a la prensa la especialista del grupo de exportaciones, Tamara Velázquez.

Otra modalidad versa en la contratación de servicios, donde pueden insertarse las capacidades de los actores privados y cooperativos en los planes gestionados por el centro.

Según la especialista, Desoft cuenta con amplia experiencia en el intercambio exterior por lo que por lo que es capaz de brindar asesoría y conocimientos asociados a procesos alineados con las normativas nacionales y la exigencia manifestada por clientes foráneos.

Al contratar nuestros servicios, ofrecemos a las figuras involucradas en la industria informática la posibilidad de integrarse en una cadena de valor más consolidada y competitiva, refirió Velázquez.

Desoft representa actualmente a cinco emprendimientos activos con las tecnologías Angular, PHP, Java, .Net y Odoo.

Igualmente, ahondó, la empresa creó las condiciones necesarias para asegurar el acceso de los servicios de exportación a todo el mercado internacional, a través de contratos con socios que la representan en diferentes latitudes y con pasarelas de pagos reconocidas en todo el orbe.

De acuerdo con la funcionaria, la entidad antillana es asociada de Odoo, compañía belga creadora del prestigioso software de gestión de tipo ERP (Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés), para la administración de los procesos de cualquier entidad a partir de diferentes módulos, como contabilidad, logística, distribución, producción, ventas y compras.

El establecimiento del convenio con la firma europea, beneficia a Desoft con acceso a repositorios de código de proyectos, entrenamientos en ventas y seminarios web, capacitación y acceso a la base de conocimientos de esta tecnología, entre otras facilidades, apuntó.

De esta manera, la solución ERP ZOOM, localización cubana de Odoo a partir de un software libre, puede ser usado por las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas no agropecuarias y por los trabajadores por cuenta propia presentes en el mercado.

Sobre esta misma tecnología Odoo, añadió Velázquez, la entidad desarrolló una plataforma para la implementación de tiendas virtuales donde, además de disponer de un canal de venta y distribución más ágil, se incorporan prestaciones financieras, de marketing y comunicación.

Por otra parte, la solución denominada Suite de Seguridad Informática, posee un enfoque sistémico capaz de gestionar el estado de la ciberseguridad en cualquier centro, acorde con los procedimientos y normativas nacionales, detalló.