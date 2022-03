No hay contrato en Cuba con RevoluGROUP y se desconoce la formalidad y seguridad de las transacciones

El Gobierno de EE. UU. mantiene las prohibiciones y medidas coercitivas aplicadas contra entidades financieras cubanas

Ninguna institución financiera cubana, o de otro tipo, tiene contrato con RevoluGROUP, por lo que se desconoce la formalidad y seguridad de dichas transacciones, indicó a través de su web el Banco Central de Cuba.

En una nota, explican que se ha difundido la noticia que la entidad extranjera RevoluGROUP Canada Inc. ha incluido a Cuba dentro de los países destinatarios para el envío de remesas, sin embargo no existe relación formal en la isla con la mencionada compañía.

El Banco Central de Cuba ratificó que el Gobierno de Estados Unidos mantiene las prohibiciones y medidas coercitivas aplicadas en 2020 y 2021 contra entidades financieras cubanas.

El Gobierno de Estados Unidos canceló, en medio de la pandemia, en el año 2020, el pago de remesas desde esa nación hacia Cuba a través de Western Union.

📢Información de interés del #BancoCentralDeCuba

📌1/3 Se ha difundido la noticia que la entidad extranjera RevoluGROUP Canada Inc. ha incluido a #Cuba dentro de los países destinatarios para el envío de remesas. — Banco Central de Cuba (@BancoCentralCub) March 4, 2022

La Financiera Cimex, S.A. (Fincimex), autorizada por el Banco Central de Cuba para realizar las operaciones de intermediación de ese proceso de flujo financiero a la familia cubana, publicó entonces en su página oficial de Facebook que, como consecuencia de las medidas del Gobierno estadounidense dirigidas a asfixiar la economía cubana, sería interrumpido el servicio de los 407 puntos de pago que conforman la red de la compañía estadounidense en el territorio nacional.

Así quedaron cerradas las vías oficiales y más seguras para el envío de remesas, desde Estados Unidos, por parte de quienes no pueden viajar con frecuencia a Cuba para apoyar con dinero a sus seres queridos o no desean valerse de terceras personas para ayudar a sus familiares.

Esta medida coercitiva, vigente desde el 23 de octubre de 2020, ha afectado a buena parte de los cubanos en la Isla, víctimas de una guerra no convencional perpetrada bajo la sombra hostil del bloqueo.

El Gobierno estadounidense se inventó, para cancelar el envío de remesas, el pretexto de que estas eran utilizadas para beneficiar ilegítimamente al sector militar en el país. Sin embargo, un año después de su implementación, aún no han podido mostrar un solo argumento que avale esa falacia.

A pesar de las trabas impuestas a Fincimex por la política cruel del Gobierno estadounidense, dicha entidad ha continuado gestionando remesas a Cuba desde otros mercados. También ha continuado cumpliendo sus obligaciones con más de diez compañías que trabajan las remesas a la Isla. Ha perfeccionado y ampliado su integración con la banca comercial cubana –recientemente se integró Bandec a la opción de remesas directas a cuentas bancarias.

De igual modo, su página transaccional aisremesascuba.com se ha mantenido activa para el mundo entero, tramitando miles de transacciones mensuales.