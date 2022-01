¿Qué saben las niñas y niños de José Martí? (+Podcast)

Cuando pienso en Martí, vuelvo a mi aula de preescolar, a la voz pausada de mi maestra Matilde y a aquel grupo emocionado de niñas y niños que oían los cuentos de La Edad de Oro.

Y, qué decir de los disfraces! Yo siempre fui la mamá de Pilar con collares y saya larga y mira que me hacía sentir bien eso de compartir con quienes lo necesitaban.

Martí caminó con la niña que fui y hoy sigue muy presente a 169 eneros de su nacimiento.

Que saben las infancias cubanas hoy de Martí, que les gustaría ver en la radio y la televisión sobre el Apóstol?

Hoy al podcast he traído un montón de niñas y niños gracias a la colaboración de personas que me son muy cercanas. Han tenido que cerrar WhatsApp porque si no la visita se hace infinita.

Escuche el Podcast.

Agrdezco la colaboración del grupo de segundo B de la escuela Alejandro del Río de Remedios en especial a la maestra María Zoila, a mi madre y mi tía Mireya por invitar a los pequeños del barrio y a mi colega Alejandra Rojas y su Jose de 4 años.

Hoy desde el podcast que compartimos en Creativa, hemos querido homenajear al Maestro, al más cubano de todos los cubanos porque si una vez nos sentimos la esperanza del mundo, hoy nos toca regar esa esperanza.

Recuerde que desde Creativa tributamos al bienestar, al desarrollo y a la educación de niñas, niños y adolescentes en Cuba.

¿Y tú como recuerdas al Martí de tu infancia? Te espero en los comentarios.

Imagen: tomada de Radio Enciclopedia.