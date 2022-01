Emocionalmente fuertes

Apertura a la diversidad, autorregulación escolar y empatía fueron tres de las habilidades emocionales que midió la UNESCO en alumnos de sexto grado de primaria de América Latina y el Caribe ¿Qué dijeron los estudiantes cubanos?

Recientemente, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha divulgado un informe que midió las habilidades socioemocionales de alumnos de sexto grado de primaria en más de 4 000 escuelas de América Latina y el Caribe, publica Cubadebate en un artículo tomado de la BBC.

La conclusión: las elevadas habilidades emocionales de niñas y niños de la región, muestra de un desarrollo integral a partir de políticas educativas priorizadas.

Esenciales para el desarrollo personal y para el desempeño y convivencia en la escuela y en todos los demás ámbitos de la vida, fueron 3 las habilidades emocionales escogidas por la UNESCO: apertura a la diversidad, autorregulación escolar y empatía.

Cuando hablamos de apertura a la diversidad nos referimos, según explicó Carlos Henríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de Unesco (LLECE), a la capacidad de los estudiantes de establecer vínculos con quienes son distintos a ellos en diferentes sentidos.

“Me gustaría un poco” o “Me gustaría mucho” fueron la mayoría de las respuestas a interrogantes como: «si a tu curso llegara un estudiante que tiene una discapacidad (por ejemplo, ciego, sordo o que necesite una silla de ruedas) ¿cómo te sentirías?»; o «si a tu curso llegara un estudiante que tiene un color de piel diferente del tuyo, ¿cómo te sentirías?».

En este apartado Cuba destacó con un 93 por ciento de respuestas positivas.

En cuanto a la autorregulación escolar, como bien indica la palabra, se midió cómo los estudiantes son capaces de regular emociones, pensamientos y comportamientos.

Las situaciones creadas fueron las siguientes: «sigo las reglas de la clase, aunque el profesor no me esté mirando»; «pido ayuda al profesor cuando no entiendo qué hay que hacer»; «antes de entregar una tarea o un ejercicio, lo reviso bien»; «antes de ponerme a jugar, termino de estudiar»; «aunque una tarea me sea difícil, sigo trabajando en ella» y «aunque las cosas no me resulten, sigo intentándolo».

Esto generó un 74 por ciento de respuestas positivas en el promedio regional donde nuestro país reportó los niveles más altos de autorregulación, exactamente un 87 por ciento.

Por último, la empatía, catalogada como “la habilidad para identificar nuestras propias emociones en relación a otros, reconocer las emociones que están experimentando otras personas, interpretar sus intenciones y tener capacidad para actuar o responder considerando las emociones de los demás”, arrojó un 55 por ciento de “varias veces” o «casi siempre o siempre» como respuestas.

Aquí Cuba también reveló las cifras más altas con un 70 por ciento a favor de situaciones que requieren ponerse en el lugar de otro, reconocer su perspectiva y respetarla.

Y tú que me lees: ¿te consideras abierto a la diversidad, regulas tu comportamiento y sientes empatía por el otro? Me gustaría leerte en los comentarios.

Sin dudas, y a partir de este estudio, los estudiantes cubanos son emocionalmente fuerte, prueba fehaciente del sistema de enseñanza de una nación que se empeña en construir una comunidad mejor para todos.

Como bien expresó el coordinador de LLECE, Carlos Henríquez, hay que insistir en generar mejores oportunidades de aprendizaje para que los niños tengan bienestar, sean felices, y sean conscientes del otro, que aprendan a vivir con el que piensa distinto o es distinto.

Fuente: Artículo “Las reveladoras habilidades emocionales de los alumnos latinoamericanos, según la Unesco” publicado por Cubadebate y tomado de la BBC. Puede leer el material completo, pinchando aquí, para un análisis más detallado del informe de la UNESCO.

Imágenes: tomadas de Portal Cuba.cu.