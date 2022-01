En 60 años, los primeros con el bate y desde la lomita

En los 60 de nuestras series nacionales, el honor para aquellos que son los primeros en varios de los más importantes casilleros ofensivos y de pitcheo

Hoy es el día del cumpleaños 60 de nuestras series nacionales, las cuales han llenado de emociones a toda Cuba. La pelota y esos torneos pasan por nuestras vidas. No hay un ser humano en esta tierra bella que no esté marcado por su beisbol, sea o no un aficionado a este apasionante deporte.

El estadio es la sociedad ante una puesta en escena tan viva e impredecible que se parece a cada uno de nuestros días. Son mágicas las noches beisboleras cuando no sabemos en qué momento y cómo va a llegar la decisión del partido, aun cuando hay muchísimos «Sherlock Holmes», como nosotros, los periodistas, y los aficionados, que intentamos ver el final de la película antes de que esta acabe.

Su amplio componente táctico le da al beisbol ese hálito, a veces misterioso, otras de lectura fácil y, al propio tiempo, de suspenso. Pero son los peloteros los que hacen trepidar las graderías con sus proezas. Hoy, en la víspera de los 60, el honor para aquellos que son los primeros en varios de los más importantes casilleros ofensivos y de pitcheo. De ellos, solo uno será alcanzado en la 61 Serie Nacional, que comenzará el próximo 23, el de temporadas jugadas, pues a sus 45 años, el incansable leñador Danel Castro, empatará ese día con Carlos Yánez, con 28 clásicos en el terreno.

Más series nacionales Carlos Yánez 28 Ofensiva Average Omar Linares 368 Anotadas Enrique Díaz 1 638 Jits Enrique Díaz 2 378 Dobles Michel Enríquez 437 Triples Enrique Díaz 99 Jonrones Orestes Kindelán 487 Impulsadas Orestes Kindelán 1 511

Slugging Omar Linares

Alfredo Despaigne

644 OBP Omar Linares 487 OPS Omar Linares 1 131 Boletos recibidos Frederich Cepeda 1 834 Bases robadas Enrique Díaz 726 Pitcheo Juegos ganados Pedro L. Lazo 257 Promedio de ganados y perdidos Orlando Hernández 728 Juegos relevados José A. García 712 Juegos salvados José A. García 273 Entradas lanzadas Carlos Yánez 3 836,1 Promedio de carreras limpias José A. Huelga 1,48 WHIP Eliecer Velázquez 0,93 Ponches Rogelio García 2 509 Fuente: Guía de la serie nacional de Béisbol

