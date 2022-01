Cuba: ¿Qué hacer ante la variante ómicron?

El incremento de casos positivos a la COVID-19 en los últimos días en Cuba ha pasado de ser de números bajos y dos cifras, a rebasar los 450 diarios en las últimas jornadas. El aumento ha sido muy rápido, incluso más que con variantes anteriores como la Delta.

Todo parece indicar que se debe a la alta contagiosidad de ómicron, la cual se encuentra difuminada en gran escala por Europa y, sobre todo, EE.UU. vive hoy día los mayores récords de la pandemia.

La apertura de las fronteras cubanas el 15 de noviembre pasado ha hecho que escalonadamente los vuelos fueran diversificándose y aumentando.

Las autoridades cubanas también flexibilizaron las medidas para los viajeros a su arribo, por lo cual la cuarentena en centros de aislamiento y hoteles dejó de implementarse, no así en este momento, en específico, para quienes arriban procedentes de ciertos países de África y Europa.

En general la vida económica y social vivió una reanimación, los centros culturales abrieron al público, los bares y restaurantes retomaron el servicio en sus locales además de la modalidad a domicilio, que ya se venía potenciando.

Cuba reabrió sus fronteras no hace ni dos meses gracias a que la campaña de vacunación masiva hiciera caer drásticamente los casos de COVID-19, sin embargo, actualmente ómicron intenta perturbar nuestra tranquilidad nacional.

Por ello, la vacuna de refuerzo tuvo un gran empujón, más de 2 millón de dosis han sido aplicadas, aunque no es ajeno el hecho de que las vacunas evitan los procesos graves de la enfermedad pero no el contagio, por lo que tener ya cuatro dosis no puede ser la excusa de desentenderse de la enfermedad, y actuar en la vida diaria como si la pandemia se hubiera despedido, igual a como tristemente se ve hoy en algunos bares a lo largo de la isla.

Hace cuestión de cinco días, antes del 31 de diciembre, empezaron a sonar alarmas cercanas. Una prima que resultó ser positiva a la COVID-19, porque se enfermó por un amigo que se había enfermado pocos días antes por otro amigo que había recién llegado de afuera. Casi todos los que se reunieron esos días resultaron positivos al SARS-CoV-2. Se reunieron en locales, de noche, al aire libre, pero sin distanciamientos y el nasobuco sin tanta prioridad.

La segunda alarma salió casi al mismo tiempo, pero desde diferentes latitudes, de conocidos, amigos, familiares atacados con la situación que enfrenta los EE.UU., familias enteras infectadas, colas de casi dos días para poder hacerse una prueba de PCR, porque muchos ahora mismo están enfermos con la Covid-19, y encima la prensa y la bola de la calle no ha hecho más que crear pánico alegando que ya el virus está en el aire y es muy difícil escapar de él.

El resultado es que nos vuelve a tocar un inicio de año de cuidados extremos como en el 2021, si es que no queremos revivir rebrotes, aunque por suerte esta variante parece ser menos agresiva que la delta, que sí se llevó miles de vidas en nuestro país. Con los recién llegados del extranjero hay que tener cautela, esperar por si aparecieran síntomas, porque incluso, los certificados de vacunación y prueba PCR a presentar aquí pueden ser sensibles al fraude.

Por la importancia para su conocimiento, CubaSí comparte nuevamente con sus lectores las medidas de control sanitario internacional que el Ministerio de Salud Pública anunciara este 30 de diciembre para aplicar a partir del 5 de enero para frenar el aumento de casos que ya estamos viviendo, con mayor incidencia en las provincias de Pinar del Río, La Habana, Camagüey, Ciego de Ávila y el municipio especial Isla de la Juventud.

Medidas que se mantienen en el control sanitario internacional:

Para los viajeros procedentes de Sudáfrica, Lesoto, Botswana, Zimbabue, Mozambique, Namibia, Malawi y Eswatini.

Será obligatorio:

-Presentar en el punto de entrada un esquema de vacunación completo.

-Mostrar el resultado negativo de un PCR-RT, realizado como máximo 72 horas antes del viaje.

-En el punto de entrada se les tomará muestra para realizar PCR-RT a SARS-CoV-2.

-Realizarán cuarentena obligatoria, por ocho días, en un hotel destinado al efecto, asumiendo el propio viajero los costos de alojamiento y de transportación.

-Al séptimo día se hará una nueva toma de muestra que, de resultar negativa, permitirá el alta de la cuarentena al octavo día.

Medidas que se incorporan para el control sanitario internacional:

En el caso de los viajeros procedentes del resto del mundo, sean o no residentes en Cuba:

-Será obligatorio presentar en el punto de entrada un esquema de vacunación completo.

-Será obligatorio mostrar el resultado negativo de un PCR-RT, realizado como máximo 72 horas antes del viaje.

-Se incrementará la vigilancia aleatoria, a partir de la realización de PCR-RT en frontera a viajeros procedentes de países de alto riesgo.

Además de las anteriores medidas, los cubanos residentes en el país que no tengan esquema de vacunación, para entrar al territorio nacional, estarán obligados a:

-Realizarse en el punto de entrada una toma de muestra para PCR-RT a SARS-CoV-2.

-Cumplir con una cuarentena obligatoria, por ocho días, en un hotel destinado al efecto, asumiendo el propio viajero los costos de alojamiento y de transportación.

-Al séptimo día se hará una nueva toma de muestra que de resultar negativa permitirá el alta de la cuarentena al octavo día.

Todos los tripulantes y pasajeros de embarcaciones mercantes que pretendan entrar a Cuba, y procedan de puertos extranjeros, deberán presentar un esquema de vacunación completo y, además, se les realizará estudio de PCR en el punto de entrada.

Estarán exentas de estas medidas las tripulaciones de aviones y de los cruceros que permanezcan menos de 48 horas en el territorio nacional. En ambos casos tendrán que presentar su esquema de vacunación completo.

Los pasajeros de cruceros y de embarcaciones de recreo, para entrar al país tendrán que presentar un certificado internacional de vacunación contra la COVID-19.

Los viajeros extranjeros que arriban a Cuba y forman parte de la matrícula de escuelas internacionales, becas en instituciones cubanas, técnicos y colaboradores extranjeros que se albergan, realizarán en sus respectivos centros una cuarentena de ocho días, y se les realizará un PCR-RT al séptimo día de su arribo.

No requerirán de esquema de vacunación completo:

-Niños hasta los 12 años, de cualquier nacionalidad u origen.

-Adultos que por causas médicas, y debidamente certificadas, no puedan ser vacunados con ninguna de las vacunas aprobadas hasta hoy por las agencias reguladoras correspondientes.

Propuestas de otras medidas dentro del país:

-Todo viajero que arribe a Cuba y resulte positivo a la COVID-19 será ingresado en las instituciones de Salud designadas al efecto en cada territorio.

-Todos los contactos directos de estos viajeros serán aislados en centros designados para ello en cada territorio, o en el hogar, siempre que existan las condiciones necesarias y se garantice el cumplimiento de esta medida.

-Los casos autóctonos confirmados que sean de riesgo, o la gravedad de su cuadro lo amerite, se ingresarán en instituciones de Salud destinadas al efecto. El resto podrá ser ingresado en el hogar acorde con las condiciones de cada territorio.

-Los contactos directos de los casos autóctonos confirmados se aislarán en sus viviendas y de ser necesario lo harán institucionalmente, por espacio de ocho días.

-Las gestantes y niños menores de diez años confirmados se aislarán en las instituciones de salud destinadas al efecto.

-El estudio de los contactos de primer orden de los casos confirmados se hará en el momento que se conozca su condición de contacto.

-Para identificar casos sospechosos se reorganizará la pesquisa a la población en todos los territorios, priorizando las áreas de mayor riesgo.

-Teniendo en cuenta la alta transmisibilidad de la variante ómicron y su presencia ya en el país, no se realizarán actividades masivas que generen conglomerados de personas. Se mantendrán las actividades de pequeño formato con el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas.

-Todos los territorios del país enviarán al laboratorio nacional de referencia del Instituto de Medicina Tropical «Pedro Kourí» las muestras positivas identificadas seleccionadas para su secuenciación.

-Acelerar la aplicación de las dosis de refuerzo en todo el país, en correspondencia con la disponibilidad de vacunas existente.