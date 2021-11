Desde hoy amplían sus horarios varias unidades de las cadenas de tiendas Caribe y Cimex

A partir de la flexibilización de las medidas higiénico-sanitarias en el territorio nacional debido a la mejora de la situación epidemiológica, se amplía, a partir de hoy, el horario de servicio en varias unidades de las cadenas de tiendas CARIBE y CIMEX.

El objetivo, según publicación en la red social Facebook de la Corporación CIMEX S.A. es facilitar el acceso a las ofertas y servicios de los establecimientos comerciales.

El resto de los centros comerciales mantendrán los horarios habituales, aclara el texto, el cual señala que el horario es de lunes a domingo.

-En Pinar del Río, municipio de Pinar del Río: La Mía y Amistad, de 8:00 am a 8:00 pm

-En Artemisa, municipio de Artemisa: Campo Amor y Colosal, de 10:00 am a 10:00 pm y Casa Sierra, de 8:00 am a 8:00 pm

-En Mayabeque, municipio de San José: Samuray; y en el municipio de Güines, Panorama Güines, de 9:00 am a 9:00 pm

-En Matanzas, municipio de Matanzas: Servicentro Viaducto, 24 horas y La Góndola, de 9:00 am a 9:00 pm

-En Cienfuegos, municipio de Cienfuegos, Francia Moderna y El Encnato, de 10:00 am a 10:00 pm

-Villa Clara, municipio de Santa Clara: Variedades Siboney, de 8:00 am a 8:00 pm

-En Sancti Spíritus, municipio de Sancti Spíritus: Quinto Siglo, Electrohogar y La Quinta, de 10:00 am a 10:00 pm

-En Ciego de Ávila, municipio de Ciego de Ávila: Nuevo Boulevard, Nuevo Renacer, Nueva Sensación y La Ideal PV Dita, de 8:00 am a 8:00 pm, y en el

municipio de Morón: Ambos mundos PV Friovent, de 8:00 am a 8:00 pm

-En Camagüey, municipio de Camagüey: El Encanto y Calle Cuba, de 8:00 am a 8:00 pm

-En Las Tunas, municipio de Las Tunas: La Época y El Éxito, de 8:00 am a 8:00 pm

-En Holguín, municipio de Holguín: Moda cubana y Modas Praga, de 10:00 am a 10:00 pm

-En Granma, municipio de Bayamo: Novedades, de 9:00 am a 9:00 pm y El Cañonazo, de 10:00 am a 10:00 pm

-En Santiago de Cuba, municipio de Santiago de Cuba: Centro Comercial La Plaza y Variedades Enramadas, de 8:00 am a 8:00 pm

-En Guantánamo, municipio de Guantánamo: Los Munchachos, de 9:00am a 9:00 pm y Las Tijeras, de 10:00 am a 10:00 pm

-En La Habana:

Municipio de 10 de octubre: Brimart, Servicentro Alameda, Mónaco y La Única, de 10:00 am a 10:00 pm

Municipio de Marianao: La sirena; 100 y 51, de 10:00 am a 10:00 pm

Municipio de La Lisa: La Perla, de 10:00 am a 10:00 pm

Municipio de Cerro: Servicentro de Vento y Santa Catalina; Maravilla, de 10:00 am a 10:00 pm

Municipio de Playa: La Puntilla; 3ra y 70, de 10:00 am a 10:00 pm

Municipio de Boyeros: Boyeros y Camagüey; Altahabana, de 10:00 am a 10:00 pm

Municipio de Habana del Este: Galápagos, Falcón y Arenas Modas, de 10:00 am a 10:00 pm

Municipio del Cotorro: Compás y La favorita, de 10:00 am a 10:00 pm

Municipio de San Miguel del Padrón: Servicentro El Túnel y Vía Blanca, de 10:00 am a 10:00 pm

Municipio de Plaza de la Revolución: Línea y 12; Línea y L, de 10:00 am a 10:00 pm

Municipio de Centro Habana: Roseland, la Arcada, La Esmeralda, Doble nueve, Royal Palm, La orquídea y La Isla de Cuba, de 10:00 am a 10:00 pm, y Carlos III, de 9:00 am a 9:00 pm

Municipio de La Habana Vieja: 4 Caminos y Harris Brothers, de 10:00 am a 10:00 pm y Sol Naciente, Dulcimundo, La Francia, San Ambrosio, Lluvia de Oro, Prado 20 y Aroma de ciudad, de 9:30 am a 8:00 pm

Municipio de Arroyo Naranjo: Avance, de 10:00 am a 10:00