Documentos de Facebook describen a los niños como un negocio ‘sin explotar’

El Wall Street Journal publicó el martes un nuevo artículo de su serie de investigación “The Facebook Files” que profundiza aún más en los esfuerzos de la omnipresente plataforma para reclutar a niños pequeños.

Documentos internos obtenidos por el Journal revelan que Facebook formó un equipo especial para estudiar a los niños y reflexionar sobre formas en que podrían monetizarse. Uno de esos documentos se refiere a los niños de entre 10 y 12 años (“preadolescentes”) como una “audiencia valiosa, pero sin explotar”. Otro sugiere “aprovechar las quedadas con amigos para jugar” como medio para impulsar el “crecimiento” de Facebook.

Otro documento citado por el periódico, con fecha de marzo de 2021, señala que Facebook está teniendo dificultades con la “penetración global de adolescentes” y advierte que la “adquisición” de usuarios adolescentes “parece estar desacelerándose”. Internamente, Facebook espera que su audiencia adolescente caiga en picado un 45% adicional para 2023, según el Journal.

El lucrativo negocio impulsado por la publicidad de Facebook obtiene casi todos sus beneficios del seguimiento generalizado de sus usuarios; datos que, a su vez, utiliza para crear perfiles de comportamiento exhaustivos que se utilizan para “microsegmentar” los anuncios y medir su eficacia. Si bien la ley federal de Estados Unidos prohíbe la recolección de datos pertenecientes a niños menores de 13 años, Facebook ha pasado años buscando una forma de convencer a los niños de que adopten sus servicios tan pronto como tengan la edad suficiente para ser rastreados.

Otro documento de Facebook citado por el Journal afirma que los niños “se conectan a Internet desde los seis años”. “Imagina una experiencia de Facebook diseñada para la juventud”, dice.

A principios de esta semana, Facebook dijo que había pausado el lanzamiento de una aplicación llamada “Instagram Kids”. El anuncio se produjo después de que el Journal publicara otro artículo que indicaba que Facebook sabía, a través de una investigación interna, que Instagram había tenido impactos negativos en la salud mental de algunos usuarios adolescentes. “Empeoramos los problemas de imagen corporal para una de cada tres adolescentes”, decía la investigación, y señalaba también que algunas adolescentes habían atribuido sus propias ideas suicidas a sus experiencias en la plataforma. Más tarde, Facebook afirmó que la línea de la investigación era engañosa y que el informe se refería a una de cada tres adolescentes que admitió tener problemas de imagen, no una de cada tres adolescentes en general.

El artículo llevó a los legisladores demócratas estadounidenses a solicitar al director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, que cancelara el proyecto Instagram Kids, argumentando que la aplicación “representa una amenaza significativa para el bienestar de los jóvenes”.

Facebook ha rechazado la caracterización del Journal de su informe interno sobre Instagram, pero no ha publicado el informe para su revisión, y ha estado trabajando en frustrar investigaciones independientes sobre el funcionamiento interno de sus plataformas, en general. Nick Clegg, el jefe de políticas de la compañía, dijo en una conferencia el lunes que Facebook lanzará dos presentaciones de diapositivas internas que resumen su investigación “tanto para el Congreso como para el público” en los próximos días.

Los documentos de Facebook que se refieren a los niños como un grupo demográfico “valioso” y “sin explotar” van en contra de sus supuestas motivaciones para implementar un servicio centrado en los niños: Facebook argumenta que es probable que los niños menores de 13 años intenten unirse a Facebook e Instagram de todos modos mintiendo sobre su edad. Crear una aplicación específicamente para niños ayudaría a protegerlos separándolos de los adultos conectados, afirma la compañía.

Un subcomité del Senado presidido por el senador Richard Blumenthal convocará una audiencia a las 10:30 am ET del jueves para abordar los hallazgos de la investigación interna no compartida de Facebook. Se espera que testifique Antigone Davis, directora global de seguridad de Facebook.

“Esta audiencia examinará los efectos tóxicos de Facebook e Instagram en los jóvenes y otras personas, y es una de varias audiencias que plantearán preguntas difíciles sobre si las grandes empresas tecnológicas están dañando a las personas a sabiendas y ocultando ese conocimiento”, dijo Blumenthal.