Las impresionantes fotografías de la erupción del volcán Cumbre Vieja en Islas Canarias

Una casa se quema debido a la lava de la erupción de un volcán en el parque nacional Cumbre Vieja en Los Llanos de Aridane, en la isla canaria de La Palma, el 20 de septiembre. Foto: Borja Suarez / Reuters

La isla de La Palma registra ya más de 170 viviendas destruidas y numerosas fincas de cultivos y negocios. La zona oeste de la isla, donde se localiza la erupción se considera ya zona catastrófica, con más de 5 000 personas evacuadas.

Se esperaba que la lava llegara la noche del lunes al mar pero no ha sido así. El movimiento se ha ralentizado en las últimas horas, ha explicado el director del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias, Pevolca, Miguel Ángel Morcuende. Ahora va a unos 300 m/hora (por la mañana lo hacía a más del doble). Esto no significa, ha aclarado Morcuende, que la erupción haya disminuido su actividad. Se deberá constatar en las próximas horas si esta reducción es una tendencia o no.

La fuerza de la naturaleza contra la que no podemos hacer nada. @BomberosGC frente a una lengua de lava que destroza todo a su paso. #erupcionlapalma #volcanCumbreVieja #VolcandeLaPalma pic.twitter.com/B6Pdpfqp4h — BOMBEROS GRANCANARIA (@BomberosGC) September 20, 2021

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha afirmado que el Gobierno de España está con los ciudadanos de La Palma y asegura que la gestión de la crisis no terminará “cuando la lava llegue al mar”, sino cuando se “haya reconstruido” la isla. Según avanzó, el consejo de ministros “ha dado los pasos” para declarar la zona de emergencia.

Los residentes observan la lava después de la erupción de un volcán en el parque nacional Cumbre Vieja en El Paso, en la isla canaria de La Palma, el 19 de septiembre. Foto: Borja Suarez / Reuters

La lava fluye junto a una casa tras la erupción de un volcán en el parque nacional Cumbre Vieja en El Paso, en la isla canaria de La Palma, el 19 de septiembre. Foto: Borja Suarez / Reuters

Una pareja se toma una selfie frente al volcán en erupción, en Los Llanos de Aridane en la isla canaria de La Palma, España, 20 de septiembre de 2021.Foto: Nacho Doce / Reuters

Lava llega a una casa tras la erupción de un volcán en el parque nacional Cumbre Vieja, en la zona residencial de Los Campitos en Los Llanos de Aridane, en la isla canaria de La Palma, el 20 de septiembre de 2021. Foto: Borja Suarez / Reuters.

La lava se eleva tras la erupción de un volcán en el parque nacional Cumbre Vieja en El Paso, en la isla canaria de La Palma, el 19 de septiembre. Foto: Borja Suarez / Reuters.

Se muestran perros en jaulas dentro de una camioneta mientras las personas son evacuadas luego de la erupción de un volcán en la isla de La Palma, en Los Llanos de Aridane, España, 20 de septiembre de 2021. Foto: Nacho Doce / Reuters.

La lava fluye cuesta abajo tras la erupción de un volcán en el parque nacional Cumbre Vieja en El Paso, en la isla canaria de La Palma, el 19 de septiembre. Foto: Borja Suarez / Reuters

Una captura de pantalla de imágenes de drones muestra lava fluyendo después de la erupción de un volcán en el parque nacional Cumbre Vieja, en la isla canaria de La Palma, el 20 de septiembre de 2021. Foto: Reuters TV

La lava fluye detrás de las casas tras la erupción de un volcán en el parque nacional Cumbre Vieja, en esta imagen tomada desde Tazacorte, en la isla canaria de La Palma, España, el 20 de septiembre. Foto: Borja Suarez / Reuters

La lava fluye detrás de las casas tras la erupción de un volcán en el parque nacional Cumbre Vieja, en esta imagen tomada desde Tazacorte, en la isla canaria de La Palma, el 20 de septiembre. La lava que fluye de la primera erupción volcánica de las Islas Canarias en 50 años ha obligado la evacuación de 5.500 personas y destruyó al menos 100 casas, dijeron las autoridades. Foto: Borja Suarez / Reuters

(Con información de La Vanguardia)