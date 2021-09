El nuevo coronavirus ha puesto de cabeza al mundo modificando hábitos y modos de vida, cambiándolo todo… incluyendo la sexualidad.

Por eso, en este Día Mundial de la Salud Sexual, que se celebra en el planeta desde el 2010, el foco de esta conmemoración queda ubicado en La Salud Sexual en el mundo digital.

Es así atendiendo a que las nuevas tecnologías han pasado a ocupar un lugar más destacado en la cotidianidad de todos a partir del necesario distanciamiento social.

Incentivar conciencias y convencimientos en cuanto a la sexualidad desde un enfoque de salud integral, reconociendo lo importante de hacer valer los derechos sexuales también en el ámbito digital, es objetivo de esta jornada.

El asunto no es satanizar la Red de Redes, donde tanta información valiosa puede encontrarse –así como otra que no lo es-, sino llamar la atención sobre los riesgos, las amenazas y también las oportunidades que en ese mundo virtual conviven en cuanto a la sexualidad.

Sobre ese tema precisamente versó un muy interesante debate convocado por el Cenesex en su grupo @AcompaSex, de Telegram, donde sobre todo intercambiaron acerca de los riesgos a que en ese sentido pueden exponerse menores y adolescentes.

Intercambiaron acerca del papel que deben desempeñar los padres, a partir de la supervisión y, sobre todo, de la comunicación con sus hijos. Y, aunque quedó apuntado que cualquiera, incluyendo adultos de cualquier edad, puede ser víctima de esas situaciones, los menores son los más expuestos.

Se sugirió hasta agregar a los currículos escolares una asignatura para el uso responsable de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Violencia viral

La organización internacional Save the Children, ha elaborado un informe donde tipifica los tipos de violencia online (violencia viral le llaman) que pueden enfrentar los menores en el entorno digital, y que en no pocos casos de trasladan luego al mundo físico y que fue mencionado para su consulta durante el debate de Cenesex.



-Sexting sin consentimiento: La denominación es resultado de fundir las palabras sex (sexo) y texting (envío de mensajes. Se refiere al envío de mensajes u otros materiales de contenido sexual. No pocos adolescentes han incorporado esta práctica, que conlleva altos riesgos porque una vez enviado el mensaje no es posible controlar su uso o destino. El sexting sin consentimiento es una forma de violencia, ya que la víctima no da su consentimiento para su difusión.

-Sextorsión: El término resulta de la contracción de las palabras sexo y extorsión. Ocurre cuando una persona chantajea a un niño, niña o adolescente con la amenaza de publicar contenido audiovisual o información personal de carácter sexual que le involucra.Ese chantaje puede durar horas, meses o años y ser llevado a cabo por personas desconocidas o por la víctima. En uno de cada cuatro casos el responsable es la pareja o expareja y suele ocurrir por primera vez entre los 14 y los 15 años.

-Violencia online en la pareja o expareja: Se define como el conjunto de comportamientos repetidos que pretenden controlar, menoscabar o causar daño a la pareja o expareja. Es muy probable que quien sufra o provoque violencia en el mundo físico lo haga también en el virtual. Se suele llevar a cabo mediante mensajes, control de las redes sociales, apropiación de las contraseñas, difusión de secretos o información comprometida, amenazas e insultos.

-Ciberacoso o Cyberbullying: Forma de acoso entre menores de edad que consiste en comportamientos repetitivos de hostigamiento, intimidación y exclusión social hacia una víctima a través de mensajes, imágenes o vídeos, que pretenden dañar, insultar, humillar o difamar. A diferencia del acoso, no hay contacto directo cara a cara y se prolonga más en el tiempo a causa de la viralización del contenido mediante su difusión, perdiendo de control sobre el mismo. El ciberacoso es una extensión del acoso tradicional.

-Happy slapping: (bofetada feliz, en español) Es un término nacido en Reino Unido y que se ha ido extendiendo alrededor del mundo durante los últimos años. Define la violencia que consiste en la grabación de una agresión, física, verbal o sexual hacia una persona, que se difunde posteriormente mediante las tecnologías de comunicación.

-Online Grooming o Ciberembaucamiento: (acoso y abuso sexual online) Delito en el que una persona adulta contacta con un niño, niña o adolescente a través de internet, ganándose poco a poco su confianza con el propósito de involucrarle en una actividad sexual. Esta puede abarcar desde hablar de sexo y obtener material de ese tipo, hasta mantener un encuentro sexual. Aun cuando no se alcance este objetivo, también son considerados online grooming todos los actos materiales encaminados a conseguirlo. El proceso en el que se establece el vínculo de confianza es muy parecido al abuso sexual infantil físico.

-Exposición involuntaria a material sexual y/o violento: Hoy, muchos niñas, niños y adolescentes en el mundo tienen acceso ilimitado a la red. Al usar internet se encuentran accidentalmente con material de escenas sexuales o violentas.También es posible que dicho contenido sea enviado expresamente al menor por una persona desconocida, familiar, amigo o amiga, bien mediante un chat de conversación o que utilice algún dispositivo para obligarle a mirar. En este último caso se trata de una forma de exhibicionismo.

-Incitación a conductas dañinas: Existen plataformas que promocionan comportamientos como la autolesión o los trastornos alimenticios, por ejemplo, dando consejos sobre cómo llevarlos a cabo.

Los menores pueden ver realmente afectada su salud e integridad física a causa de esas incitaciones o consejos.

–Sharenting, la sobreexposición de menores en Internet: Proviene de la fusión de share (compartir) y parenting (crianza), pese a que no es un tipo de violencia en sí misma entraña alto riesgo. Es la práctica cada vez más habitual de madres y padres, en la que exponen pública y constantemente la vida de sus hijas e hijos en la red pero. Puede parecer una costumbre inofensiva, pero sus consecuencias son imprevisibles.