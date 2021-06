Nuevo fallo de internet paraliza brevemente servicios de bancos y aerolíneas

Este jueves los servicios de varias plataformas bursátiles, bancos y aerolíneas se vieron afectados por un apagón global, el segundo de este tipo que se produce en los últimos diez días, reporta la agencia EFE.

El fallo, que parece ya solventado, paralizó brevemente los servicios de las aerolíneas estadounidenses Southwest Airlines y United Airlines, la australiana Virgin Autralia, así como los bancos australianos Commonwealth Bank of Australia y la bolsa de valores de Hong Kong, The Hong Kong Stock Exchange.

Según los medios estadounidenses, el problema se habría originado en la empresa proveedora de servicios de internet Akamai, con sede en Massachusetts (EE. UU.).

«Akamai está al tanto del problema y trabajando activamente para restaurar los servicios tan pronto como sea posible», dijo la compañía en su cuenta de Twitter esta madrugada.

Esta caída de internet se produce después de la sufrida hace diez días por otro de los grandes proveedores globales de servicios digitales, Fastly, que dejó decenas de páginas de internet de todo el mundo fuera de servicio total o parcialmente por unas horas.

Entre ellas, las de periódicos en su versión digital como The New York Times, The Guardian, Financial Times o Le Monde, y plataformas como Amazon o Twitch.

Internet en manos de unos pocos, ¿abierto el debate?

Según artículo publicado por el sitio web Hipertextual, aunque el problema con la CDN de Fastly (y el más reciente de este jueves con Akamai) se solucionó brevemente, esta caída temporal fue la prueba de que internet está en manos de unos pocos.

Bajo la mayoría de las herramientas que usamos a diario existen tres empresas que gestionan sus servidores: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Estas grandes corporaciones, además, trabajan de la mano de las CDN para que, en definitiva, internet pueda funcionar de manera rápida y eficiente, refiere.

El problema con las CDN –y que explica el oligopolio de internet– es el reducido número de compañías que prestan estos servicios. Fastly, Cloudflare y Akamaitienen el mercado prácticamente conquistado y sirven miles de páginas. Esto supone que, si una de ellas cae, caen con ella esas miles de webs. Precisamente lo que pasó el pasado 8 de junio, que puso de relieve lo frágil que puede ser la infraestructura que sostiene internet, agrega el artículo.

La caída de cientos de páginas webs por un fallo humano en Fastly se arregló en menos de una hora, pero esos minutos de caos fueron suficientes para poner en evidencia cómo funciona un oligopolio que todos conocen. Aquel en el que unos pocos tienen un control casi total de internet. Por muy grande y complejo que parezca, al final todo pende de un fino hilo, señala.

Las reacciones a cómo funciona el ecosistema de las CDN y el modelo centralizado de internet ha puesto también a las empresas detrás de ese oligopolio en el centro de la conversación. Por supuesto, a Fastly. El mismo día de la caída del servicio, las acciones de la empresa notaron una subida; que puede explicarse por el interés repentino de algunos inversores que fueron conscientes ese día del poder que concentra Fastly, agregó.