Alexander entre las pesquisas y su consultorio (+Audio, fotos y video)

Desde la atención primaria de Salud, en los Consultorios Médicos de la Familia (CMF), se controla la Covid-19 mediante las pesquisas activas diarias. Un doctor caibarienense nos cuenta su día a día junto a un grupo de profesionales.

«Mis pacientes me conocen como el doctor Alexander y mis vecinos más cercanos me llaman Alex porque vivo aquí en la casa del consultorio».

Así se nos presenta Alexander Salgado Pérez, un joven doctor para quien el Consultorio Médico de la Familia, CMF, 10-5, constituye un hogar.

«Creo que he logrado buena interacción con todos los pacientes. Me siento satisfecho por las muestras de cariño que me brindan. Hace 3 años que estoy aquí. Es un trabajo que amo y respeto muchísimo porque es fundamental en el pilar de la atención médica. Es un orgullo trabajar para ellos y preocuparme cada día por la salud de la familia».

Hace más de un año, desde los CMF se viven momentos diferentes. De la mano de este doctor de 27 años, los 439 núcleos familiares continúan con los servicios habituales de salud.

«El consultorio de la familia, en medio de la pandemia, ha intensificado su trabajo sin dejar de brindar sus consultas y terreno. Se mantienen las interconsultas de ginecología, obstetricia, pediatría y medicina interna. El objetivo: velar por la salud de las personas de la comunidad que es la principal pauta del trabajo del CSM. En esta ocasión, adoptamos una serie de medidas nuevas como el uso de los pasos podálicos, soluciones a la entrada del consultorio de hipoclorito al 0,1 por ciento para la desinfección de las manos y el vestuario que usamos el personal de Salud con el cumplimiento de todas las medidas higiénico-sanitarias implantadas».

Un total de 12 pesquisadores, estudiantes de Medicina, técnicos de Estomatología, profesionales de Educación, Cultura y el Deporte, apoyan al CMF 10-5 de Caibarién. Puerta por puerta, la pesquisa oportuna y salvadora.

«Creo que la pesquisa juega un papel fundamental porque permite identificar a tiempo cualquier paciente que presente síntomas o signos de la Covid-19 en nuestra área. Posibilita identificar aquella casa donde existe un individuo que puede estar enfermo y de ahí tomar conducta y evitar la propagación en nuestra área de cualquier sintomatología respiratoria. Nosotros hemos tenido 7 casos positivos, los cuales han sido identificados, oportunamente en estas labores y hemos evitado el contagio de transmisión local en áreas del consultorio».

El llamado continúa. Un llamado a la cordura y a la verdad para juntos vencer la pandemia.

«Nuestro municipio en este rebrote de la Covid-19 ha sido el más afectado de la provincia con la tasa de incidencia más alta. En esta ocasión, quiero llamar a toda la población de Caibarién a cumplir con las medidas higiénico-sanitarias y no solo esto; sino también reportar a los pesquisadores, a cualquiera de nosotros, cualquier síntoma asociado a la Covid-19. Ante cualquier síntoma respiratorio, acudir a los consultorios, a las consultas de infecciones respiratorias agudas en los policlínicos y hospitales y no ocultar ninguna sintomatología porque cuando captamos este paciente e identificamos estos síntomas a tiempo, nos permite dar un diagnóstico oportuno y de ser un caso confirmado de Covid entonces realizar las acciones de control de foco de manera inmediata y evitar el contagio de nuevas personas. Por lo tanto, ante cualquier síntoma mi llamado es acudir a los servicios de Salud inmediatamente».

El doctor Alexander Salgado Pérez descansa su mirada en el futuro. Los abrazos vendrán y los encuentros con los amigos. Los besos, las salidas y hasta un café prometen dibujar el porvenir.

«En ocasiones llego al agotamiento y al cansancio físico pues ha sido un año de arduo trabajo. Se trabajan los fines de semana incluyendo los domingos en las pesquisas, brindando consultas en el consultorio y cumpliendo con todos los indicadores y acciones de la Salud. También he prestado servicio en los centros de aislamientos municipales, realizo las guardias médicas y en muchas ocasiones, en la sala de infecciones respiratorias agudas. Como seres humanos nos agotamos físicamente, pero con la convicción y el objetivo de que cada día vayan disminuyendo los casos hasta llegar el momento de erradicar esta pandemia que tanto ha distorsionado a la humanidad y lograr un mundo nuevamente de tranquilidad donde podamos salir libremente a compartir con los amigos, abrazarnos, poder dar un beso; donde no exista este distanciamiento físico, tanta preocupación por parte de nuestros pacientes por esta pandemia que ha golpeado fuertemente a la humanidad».

El doctor Alexander, las pesquisas y un consultorio de la Villa Blanca. La Villa Blanca entre pesquisas y Alexander que apuesta por la vida.

Imágenes y video: Ernesto Arsenio Hernández Palencia.