En vivo: Sesiona Cumbre Virtual del MNOAL con la participación del Presidente de Cuba

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega inició dando las condolencias a todos los pueblos del mundo en especial a las familias que han sufrido el fallecimiento de sus seres queridos a causa de la pandemia.

Ortega denunció las acciones militares de Estados Unidos contra la hermana República de Venezuela calificándolas como una acción criminal.

«Creo que enfrentamos también la pandemia del hambre, que es consecuencia del capitalismo salvaje», dijo.

Añadió que enfrentamos la violación de derechos humanos y mencionó específicamente el caso de Cuba, puesto que EE.UU en vez de levantar las sanciones económicas impuestas contra nuestro país, las refuerza.

Explicó que en medio de la pandemia, EE.UU promueve actos verdaderamente terroristas, promulgando sanciones unilaterales contra Cuba y muchos otros países.

«Considero que la peor pandemia es el del uso del amenaza y la fuerza, la amenaza de la guerra, la pandemia del cambio climático», pronunció.

Ortega explicó que al enfrentar la COVID-19, los pueblos miembros del MNOAL deben estar ahora más unidos que nunca y que es necesario trabajar para suspender sanciones y agresiones, respetar los principios de las naciones unidas y eso será suficiente para que el mundo pueda avanzar y estar en mejores condiciones de enfrentar los desafíos de la humanidad.

PRESIDENTE DE IRÁN DENUNCIA ACTITUD DE ESTADOS UNIDOS ANTE LA OMS

El presidente de la República Islámica de Irán, Hasán Rohaní planteó que las enfermedades trasmisibles como la COVID -19 pueden convertirse en una amenaza para las naciones sin importar sus fronteras, raza o economía.

Foto: www.cadenagramonte.cu

«Ha llegado el momento de que enfrentemos este reto, así como el terrorismo, la coacción y las amenazas», acentuó.

Rohaní explicó que su país creó un método de gobierno con un enfoque integral y como principal medida destacó la contratación de nuevos especialistas de salud, la creación de sistemas de auto pesquisas, así como la aplicación de políticas de distanciamiento social y de cuarentena.

El mandatario iraní evidenció como el gobierno de EE.UU. de una manera presurosa e irresponsable abandonó a la OMS y como eso representa un error estratégico para la administración de Donald Trump. «No se podía esperar lo contrario puesto que una y otra vez EE.UU. se ha apartado de los acuerdos internacionales», sentenció.

Denunció además que las sanciones unilaterales de EE.UU. han impedido que su nación obtenga de manera oportuna recursos para enfrentar la actual crisis sanitaria.

Expuso que Irán está dispuesto a cooperar y también acepta la cooperación de otros países para la creación de una vacuna contra el SARS-COV2.

CUBA EN EL MNOAL: LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES HAN LLEVADO A EXCESIVAS PRIVATIZACIONES Y AL OLVIDO DE LAS MAYORÍAS

Discurso del Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Foto: Estudios Revolución

Agradezco a Azerbaiyán, Presidente del Movimiento de Países No Alineados, por convocar esta reunión para intercambiar sobre los esfuerzos urgentes y necesarios que nos permitan enfrentar la COVID-19.



Aprovecho la ocasión para felicitar a Uganda, que asumirá la Presidencia del Movimiento a partir del año 2022. Al asegurarle todo el apoyo de Cuba, le deseamos éxitos en su gestión.



La COVID-19 ha demostrado ser un reto global. No distingue fronteras, ideologías o niveles de desarrollo. De ahí que la respuesta también debe ser global y mancomunada, superando las diferencias políticas.



No es posible predecir con exactitud la dimensión de sus consecuencias. La alta cifra de infectados y las cuantiosas pérdidas humanas muestran su devastador impacto en un mundo cada vez más interconectado que, sin embargo, no ha sido capaz de enaltecer esa interconexión de manera solidaria y hoy paga el precio de su incapacidad para corregir los graves desequilibrios sociales. Digámoslo con honestidad: si hubiéramos globalizado la solidaridad como se globalizó el mercado, la historia sería otra.



Falta solidaridad y cooperación. Esos son valores que no pueden verse vinculados solamente a las ganancias, motivación casi exclusiva de quienes, rindiendo culto al mercado, se olvidan del valor de la vida humana.



Cuando se repasan los hechos que han puesto en vilo a la humanidad en los últimos cuatro meses, es obligado los costosos errores de las políticas neoliberales, que llevaron al achicamiento de los estados, a excesivas privatizaciones y al olvido de las mayorías.



Esta pandemia ha demostrado la fragilidad de un mundo fracturado y excluyente. Ni los más afortunados y poderosos podrían sobrevivir en ausencia de los que con su trabajo crean y sostienen las riquezas.



La pandemia agudiza los acuciantes problemas de un planeta plagado de profundas desigualdades, en el que 600 millones de personas viven en extrema pobreza y donde casi la mitad de la población no tiene acceso a servicios básicos de salud.



Mientras, el gasto militar global supera los 1,9 millones de millones de dólares, de los cuales más del 38%, 372 mil millones, corresponden en el año 2020 a los Estados Unidos.



Comparto el siguiente pensamiento del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz: “en vez de invertir tanto en el desarrollo de armas cada vez más sofisticadas, los que tienen los recursos para ello debieran promover las investigaciones médicas y poner al servicio de la humanidad los frutos de la ciencia, creando instrumentos de salud y de vida y no de muerte”, los que tienen los recursos para ello debieran promover las investigaciones médicas y poner al servicio de la humanidad los frutos de la ciencia, creando instrumentos de salud y de vida y no de muerte”.



Aboguemos, junto al Secretario General de las Naciones Unidas, por el fin de las guerras, incluidas las no convencionales, para salvaguardar el derecho a la paz.



Rechazamos las recientes y graves amenazas militares del gobierno de Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela.



En este complejo escenario, Estados Unidos ataca el multilateralismo y descalifica injustamente el papel de las organizaciones internacionales, en particular a la Organización Mundial de la Salud.



En la XVIII Cumbre de Bakú, en octubre de 2019, convocamos a fortalecer el Movimiento ante los desafíos internacionales, convencidos de que solo la unidad podría salvarnos.



Debemos enfrentar el egoísmo y estar conscientes de que la ayuda proveniente del Norte industrializado será escasa, por eso debemos complementarnos, compartir lo que tenemos, apoyarnos mutuamente y aprender de experiencias exitosas.



Una opción útil podría ser retomar en el futuro los encuentros anuales de Ministros de Salud del Movimiento de Países No Alineados, en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud.



Cuba está dispuesta a compartir sus experiencias con los países del Movimiento, a los que nos unen lazos históricos de amistad.



Meses antes de que se desatara la pandemia de la COVID-19, ya enfrentábamos un brutal recrudecimiento de la política de bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, dirigida a estrangular totalmente nuestro comercio y el acceso a los combustibles y las divisas.



Con enormes esfuerzos y sacrificios hemos logrado sostener en esas condiciones el sistema de Salud Pública universal, gratuito, de profesionales consagrados y de alta calificación, reconocidos mundialmente a pesar de las groseras y difamatorias campañas de descrédito.



En medio de ese contexto asfixiante de guerra económica, aparecieron las primeras señales de alerta sobre la posibilidad de que la COVID-19 se transformara en Pandemia y eso elevó el rigor de los retos.



Inmediatamente se elaboró un plan de medidas, sustentadas en nuestras fuerzas fundamentales: Un estado organizado, responsable de velar por la salud de sus ciudadanos y una sociedad con elevado grado de participación en la solución de sus problemas, la evolución de la epidemia en Cuba en los dos últimos meses está demostrando cuanto pueden impactar las políticas de inversión social en el enfrentamiento a los mayores y más inesperados desafíos.



El desarrollo científico nos ha permitido el tratamiento exitoso de disímiles enfermedades transmisibles, tanto en el país como en otras naciones.



25 nuevas brigadas de profesionales cubanos de la salud se han incorporado en el último mes a los esfuerzos de 23 países para combatir la pandemia, sumándose a las que ya prestaban servicios en 59 Estados, muchos de ellos miembros del Movimiento de Países No Alineados.



Es nuestra responsabilidad aunar voluntades y esfuerzos para enfrentar este inmenso reto.



Impulsemos la cooperación y la solidaridad internacionales.



Nuestro empeño será decisivo.



Hagámoslo por el derecho a la salud, la paz y el desarrollo de nuestros pueblos, con estricto apego a los principios fundacionales del Movimiento.



Hagámoslo por la vida. El empeño de todos será decisivo.



Muchas gracias



Fuente: Cuenta de Twitter de Presidencia Cuba

COMISIÓN DE LA UNIÓN AFRICANA: AGRADECIÓ DE FORMA ESPECIAL A CUBA Y CHINA POR ENVÍO DE MATERIALES SANITARIOS

Foto: Tomada de Prensa Latina

El Sr. Mousa Faki Mahamat, presidente de la Comisión de la Unión Africana dijo que todos los países del mundo enfrentan un momento sin precedentes por lo que es necesario la solidaridad para un resultado concreto.

Explicó que es muy pertinente que se actúe de forma global y colectiva y que el papel del Monal es esencial teniendo en cuenta la universalidad de sus principios.

En el caso específico de África añadió que ese continente es una evidencia de que el mundo necesita más ayuda mutua e instó al Mnoal a apoyar la iniciativa de condonar la deuda de África, una región azotada además por la pobreza y el hambre.

Agradeció de forma especial a Cuba y a China por el envío de materiales sanitarios a ese continente y realizó un llamado a organizar la solidaridad para ayudar con equipos y medicamentos sobre todo a los países pobres.

«Todos hemos sido retados para actuar juntos contra esta pandemia», sentenció Faki Mahamat.

El Sr. Josep Borrell, alto representante y Vicepresidente de la Comisión Europea envió un mensaje de apoyo al Mnoal y apoyó al Secretario de Naciones Unidas en la necesidad de incrementar la unidad ante la pandemia.

Igualmente, recordó la resolución de la Asamblea de la ONU para apoyar a los países necesitados ante la pandemia, e instó a los países del Mnoal a apoyarla próximamente para su aprobación.

La Unión Europea y sus estados miembros realizarán su mayor esfuerzo para continuar entregando financiamiento a la OMS de cara al nuevo desafío internacional, destacó.

Con respecto a los severos problemas económicos y sociales que la pandemia ha ocasionado en Europa el funcionario destacó que han sido graves, pero eso no impedirá la colaboración global por parte de la organización.

Realizó un llamado a aprender la lección y fortalecer la voluntad colectiva para construir un mundo mucho mejor para el futuro, reforzando el multilateralismo, y proteger a los ciudadanos y el planeta.

Foto: Internet

OMS: NINGÚN PAÍS, POR SÍ SOLO, HA PODIDO HACER FRENTE A LA COVID-19. ES IMPORTANTE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

El director General de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeció el trabajo del Mnoal por el trabajo que está realizando contra la COVID-19. Transmitió el respaldo de la organización los países del movimiento y a la lucha para terminar con la pandemia.

Dr. Tedros Adhanom, Director General de la OMS, durante la inauguración de la Semana de Vacunación en las Américas Foto: del autor

El funcionario destacó que la solidaridad internacional el vital para hacer frente al virus que azota a la mayoría de los países pues ninguno, por sí solo, ha podido hacerle frente. El espíritu de solidaridad tiene que estar en el centro de nuestros esfuerzos para controlar la enfermedad, destacó.

Además, reconoció que la pandemia ha puesto en evidencia los mejores sistemas de salud del mundo, por su letalidad y nivel de contagio, por lo que es importante enfrentarla como un solo mundo que es el que compartimos, resaltó.

Realizó un llamado a todas las instituciones privadas y estatales a trabajar de conjunto, así como la importancia de realizar las pruebas para la detección tempranas de la enfermedad y el compromiso con la comunicación.

Para romper con el ciclo de pánico hay que ser capaces de aumentar las pruebas reactivas. La OMS se mantiene comprometida a trabajar con el Mnoal para trabajar contra la COVID-19 y alcanzar el objetivo cada vez más necesario para todos.

ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU: A FINALES DE 2020 SE HABRÁN EMPLEADO MILLONES DE MILLONES DE DÓLARES CONTRA LA COVID-19

El Pdte. De la 74ª sesión de la Asamblea General de la ONU, SR. Tijjani Muhammed-Bande, realizó un llamado a todas las organizaciones internacionales a luchar de manera unida contra la pandemia.

Para finales del 2020 se habrán empleado millones de millones de dólares en estos gastos, pero las naciones pobres están enfrentándose a las mayores consecuencias de esta enfermedad, señaló.

Asimismo, destacó que apoya en nombre de su organización el llamado de Azerbaiyán a aplicar los objetivos de desarrollo sostenible y honrar el compromiso de no dejar a nadie atrás en la agenda del desarrollo para el 2030.

Las Naciones Unidas y el Mnoal se pondrán en la defensa de estos principios. Hay que hacer más que los esfuerzos nacionales, tenemos que luchar unidos contra la COVID-19.

Instamos al trabajo conjunto de todas las organizaciones y cuidar a los más vulnerables, acotó.

Igualmente se refirió a la importancia de la educación y pidió trabajar de manera efectiva para garantizar la continuidad de la misma.

Además, llamó a garantizar el sistema de alimentación global y las condiciones de trabajo para el personal del sector en aras de incrementar los recursos para ayudar a los más necesitados.

Sobre la condonación de las deudas internacionales de los países más necesitados, aseguró que su organización jugará un papel clave para disminuir su impacto.

El funcionario felicitó a los países miembros del Mnoal y a la organización es su esfuerzo por mitigar los efectos de la COVID-19.

Foto: Internet

Mnoal ANUNCIA UN APORTE DE 5 MILLONES DE DÓLARES A LA OMS PARA AYUDAR A PAÍSES AFECTADOS

El Mandatario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, presidente del Movimiento de Países No Alineado (Mnoal) inauguró la Cumbre Virtual «Unidos contra la COVID-19», en respuesta a la pandemia provocada por el coronavirus.

Cumbre MNOAL Foto: Dilbert Reyes Rodríguez

El actual presidente del Mnoal explicó que este grupo de contacto está compuesto con una representación geográfica y por participación voluntaria.

Aliyev explicó que la COVID-19 ha propiciado una nueva realidad y que solo a través del apoyo mutuo se podrá afrontar la pandemia.

El mandatario de Azerbaiyán dio a conocer las medidas que toma su país para hacer frente al nuevo coronavirus y declaró que al asumir la presidencia del Mnoal su nación da pasos claros para defender los derechos de los estados miembros.

Añadió que se ha activado un plan integral para el enfrentamiento a la crisis sanitaria como parte del cual se incluye la creación de un grupo especial que, entre otras tareas, establecerá en una base de datos única toda la información sobre las necesidades de los países para facilitar la posible ayuda.

«En este sentido para respaldar a los Estados Miembros, Mnoal anuncia una aporte financiero de 5 millones de dólares para ayudar a los países más afectados de Asia, África y América Latina», amplió.

Aliyev propuso además una sesión especial de la Organización de Naciones Unidas de forma virtual con la participación de Jefes de Estado y de Gobierno para analizar la situación mundial.

Realizó un llamado a al respeto y al diálogo.

El Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en Azerbaiyán junto a su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, durante la XVIII Cumbre del Mnoal. Foto: Estudios Revolución

Desde las 7:00 am (hora de Cuba), sesiona de manera virtual la Cumbre “Unidos contra la COVID-19”, convocada por Azerbaiyán en su condición de presidente pro tempore desde el 25 de octubre de 2019 del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), organización que integra 120 países miembros y 15 observadores, que agrupan a casi dos tercios de los miembros de la ONU y representan el 55 por ciento de la población mundial.

Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán, organizó este encuentro a través de videoconferencia con el fin de adoptar Comunicados en apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sobre la COVID-19, en los que se promueven la unidad global, la solidaridad y la cooperación internacional.

Se prevé la adopción de una Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno relativa a la importancia de la solidaridad internacional en la lucha contra la COVID-19, la cooperación interestatal en el aprovisionamiento de los suministros y equipos médicos necesarios, y en el fortalecimiento del multilateralismo para la estabilidad y el desarrollo económico y social tras la pandemia.

Entre sus objetivos también se encuentra la creación de una base de datos común sobre las necesidades médicas, sociales y humanitarias básicas de los Estados miembros en el combate a la pandemia.

En la convocatoria a la cita se ha llamado a apartar las diferencias políticas y a eliminar las medidas coercitivas unilaterales, que violan el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas; y limitan la capacidad de los Estados para enfrentar eficazmente la pandemia.

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz–Canel Bermúdez, participa en la Cumbre Virtual. Está acompañado de los Ministros de Relaciones Exteriores y Salud Pública de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla y José Ángel Portal Miranda, respectivamente.

Cuba, a través del sitio de la Presidencia de la República y sus cuentas en redes sociales, transmite momentos de la reunión. La transmisión será en vivo a partir de las 07:00, hora local, e incluirá las cuentas de la Presidencia en Facebook, Twitter, Youtube y PICTA (una aplicación de la Universidad de Ciencias Informáticas para la transmisión de audiovisuales).

Cuba, que ha presidido en dos ocasiones el MNOAL (1979 y 2006), reitera su compromiso ineludible de continuar trabajando junto a otros Estados miembros del MNOAL. El Presidente cubano presidió la delegación de Cuba a la XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados se celebrará en Bakú, Azerbaiyán, los días 25 y 26 de octubre de 2019, bajo el lema: “Defendiendo los Principios de Bandung para asegurar una adecuada y concertada respuesta a los desafíos del mundo contemporáneo”.

A la CUMBRE VIRTUAL de este 2020, han confirmado su asistencia representantes de al menos 15 Estados de los grupos regionales: África, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe y Europa del Este.

PAISES PARTICIPANTES

Argelia

Azerbaiyán

Cuba

Egipto

Irán

Jordania Mauritania

Mauricio

Nepal

Nicaragua

Pakistán

Palestina

Turkmenistán

Venezuela

Vietnam

INVITADOS

Secretario General de las Naciones Unidas

Presidente de la Asamblea General de la ONU

Director General de la Organización Mundial de la Salud

Subsecretario General de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia

Presidente de la Comisión de la Unión Africana

En vivo: Sesiona Cumbre Virtual del MNOAL con la participación del Presidente de Cuba