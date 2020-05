CNTV: 15 años la imagen de Caibarien y su gente (+Posts y audio)

Resumir quince años en apenas unas líneas resulta imposible. Para que cada semana llegara hasta las pantallas de La Villa Blanca una señal de televisión donde el mar, el olor a salitre, el cangrejo, La Loma y La Marina y Caibarién se funden, hizo falta el empeño de muchos: locutores, directores, camarógrafos, ingenieros, sonidistas, maquillistas, escenógrafos, editores… y si me arriesgo a señalar nombres, alguno, no menos importante, pudiera no ser mencionado.

Más de seis mil horas de transmisión suma el canal 64 desde su salida al aire; en este tiempo llegaron hasta los hogares de La Villa Blanca informativos, musicales, programas de opinión, históricos, animados, juveniles, cinematográficos, dramatizados y documentales, por solo citar algunos de los géneros presentes en las parrillas de programación de CNTV.

Y en esta suerte de aferrarnos a la idea de soñar en imágenes pasamos de la era analógica a la digital, y aunque todavía tenemos la deuda de presentarnos entre las propuestas de canales de la televisión digital terrestre, nuestros archivos se conservan ahora en calidad HD.

Cuando en 2005 salió al aire por primera vez esta señal con sello cangrejero jamás pensamos en que las imágenes de Centro Norte Televisión aparecerían en TeleSur, como sucedió cuando en 2017 Yoany Domínguez Alonso capturó aquella toma durante el Huracán Irma; o que mediante una moderna transmisión en streeming el mundo entero tuviera acceso a nuestra emisión en Facebook Live.

Y aquí estamos, en plena era digital, con los retos que supone Internet, el uso de los datos móviles y las redes sociales, donde también está #TelecentroCNTV y por estos días nos llegan cientos de mensajes.

Preparábamos una gran celebración cuando nos sorprendió la Covid-19 y nos obligó a cambiar, a repensar las maneras de hacer televisión.

Llegamos a nuestros primeros quince años, apenas el inicio de un largo camino en el que, sin dudas, la tecnología ha marcado y definirá nuestro futuro. En cuanto a los hombres y mujeres que desde este pedacito de tierra hacen televisión cada semana, la meta continúa firme: ser #LaImagenDeCaibariénYSuGente

Por: Frank Rodríguez Viamonte

A propósito escuche las declaraciones ofrecidas por Hermes Sotolongo Hernández, director de CNTV a la periodista María Elena Villega Martín

Imágenes tomadas de la página en Facebook CNTV

Edición web: Ernesto A. Hernández Palencia