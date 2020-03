Cuba tiene todos los recursos para diagnosticar la COVID-19

Cuba tiene todos los recursos para el diagnóstico de la COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus SARS-Cov-2, para la que se han analizado hasta la fecha en el país mil 39 muestras, de las cuales 80 resultaron positivas, informó el Dr. Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Tenemos los recursos, tenemos los laboratorios que es lo más importante y a partir de hoy se está incrementando el número de muestras que se analizan a contactos, a sospechosos, aseguró en conferencia de prensa realizada este 27 de marzo.

Explicó que la cifra de muestras analizadas está en correspondencia con el comportamiento que hemos tenido de la enfermedad en el territorio, pero que “ahora que tenemos un mayor número de determinaciones, con kits que tenemos en estos momentos, pues esa cifra se va a incrementar mucho más”.

El especialista precisó que se recibirán tiras rápidas de diagnóstico, con las que se podrá pesquisar una parte de la población y conocerse una realidad más cercana de lo que está circulando en el país.

Anunció que recientemente el embajador de la República Popular China en La Habana, Chen Xi, presentó un grupo de recursos, fundamentalmente de protección personal y kits de diagnóstico que ese país donará a Cuba para el enfrentamiento de la COVID-19.

Ahora están en el proceso de ver cómo logran hacerlos llegar –detalló el funcionario del Minsap–, pero van a ser muy beneficiosos para prepararnos para etapas en las cuales va a estar más complicada la enfermedad.

Intercambio de experiencias para fortalecer la actuación

El Dr. Durán García calificó de muy importante la cooperación que ha tenido lugar en días anteriores en cuanto al intercambio de información y experiencias en el enfrentamiento de la enfermedad, fundamentalmente por China y otros países asiáticos, como Japón, Singapur y la República de Corea.

En una videoconferencia reciente, en la que Cuba participó desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el personal de salud de China expuso información sobre los protocolos de actuación, para el aislamiento y las altas médicas, lo que ha sido muy útil porque han tenido miles de casos y ha sido cuidadosos en estudiarlos, precisó.

Estos intercambios –argumentó– reiteran la importancia de cumplir las medidas de protección y que las personas sean responsables. En ese sentido, insistió en la recomendación de permanecer en las viviendas.

Indicó que, además, Cuba tiene un grupo de investigadores, principalmente de BioCubaFarma, que continuamente están buscando información actualizada sobre los protocolos de actuación, tratamientos y otros temas vinculados a la enfermedad.

No se han detectado “casos” de transmisión interna

El especialista del Minsap precisó que no se han detectado casos de transmisión interna, a pesar de que un total de mil 851 pacientes se encuentran ingresados en vigilancia clínico-epidemiológica.

Explicó el Dr. Durán que se recomienda sustituir la frase “no hay transmisión interna” por “no hay casos”, puesto que estamos frente a una enfermedad que empieza a trasmitirse desde el periodo de incubación, cuando no hay síntomas, por lo que no siempre se detecta a la persona contagiada, a no ser por el riesgo epidemiológico.

No es recomendable porque entonces la población baja la percepción de riesgo, precisó; algo sumamente importante frente a esta enfermedad, que ha demostrado la capacidad de extenderse, de transmitirse mediante las relaciones interpersonales.

Actualización de la situación epidemiológica

Hasta el cierre del 26 de marzo, se han confirmado en el país 80 casos de la COVID-19, de los cuales 70 presentan una evolución clínica estable. Dos pacientes han fallecido, igual número se encuentran reportados como graves y uno en estado crítico.

De los pacientes confirmados, cuatro han sido dados de alta médica. “Solo reiterar que estos pacientes se mantienen bajo una estricta vigilancia en sus domicilios y con el seguimiento diario de su médico de la familia”, indicó el Dr. Francisco Durán.

Se mantienen en vigilancia en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud, 34 mil 216 personas.

De acuerdo con el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, 173 países tienen casos de COVID-19, 467 mil 710 en total, en tanto 20 mil 947 personas han fallecido.

En la región de las Américas 35 naciones han reportado presencia del nuevo coronavirus y 13 territorios de ultramar. Se registran 81 mil 83 casos.

Lic. Yeni Ortega Betancourt

Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas. Infomed