Presidente y primer ministro de Cuba asisten al balance del Ministerio de Industrias

Con la presencia del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, comenzó en la tarde de este jueves el balance anual del Ministerio de Industrias. En la reunión se analizan tópicos como el comportamiento de la política de envases y embalajes, el reciclaje y la producción de máquinas, herramienta y equipos.

El propio desarrollo industrial, las inversiones que lo generan, la sustitución de importaciones y la atención al aseguramiento de programas priorizados fueron otros de los asuntos cardinales en 2019.

A potenciar la industria nacional y a desterrar de una vez y por toda la mentalidad importadora llamó el presidente cubano al intervenir en el balance. “Lo primero en lo que tenemos pensar siempre es en nuestra industria nacional. Si hay financiamiento muchas veces para importar los productos, por qué no hacerlos aquí mismo. Es una cuestión de soberanía”.

En medio del recrudecimiento de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba, sobre todo en la “persecución feroz” a la entrada de combustibles al país, Díaz-Canel subrayó cuatro prioridades de trabajo para el país: el enfrentamiento a la plataforma cultural colonizadora, la defensa del país, el ejercicio legislativo y la batalla económica.

Al comentar sobre los principales retos del sector, el presidente de la República dijo que la industria tiene que impactar más en el producto interno bruto del país, pues solo aportar el 12% del mismo. “Un país así no se puede desarrollar. Tenemos que recordar como en los inicios de la Revolución se impulsó de manera acelerada la industrialización”.

Destacó también como en los peores momentos del período especial, a pesar de la escasez de recursos, la industria cubana respondió con diversas ofertas. “Tenemos que sacar experiencias porque hay un grupo de cosas que se han perdido. Yo me siento tan orgulloso cuando veo que un producto es nacional y es por ello que no podemos dejar de pensar en cuántas cosas más podemos hacer”.

Sobre la recuperación de materias primas, Díaz-Canel expresó que esta constituye un eslabón fundamental para el desarrollo del país, al reaprovecharse muchos elementos que hoy se desechan.

Entre tanto, al comentar sobre el reordenamiento del parque de herramientas dijo que esta tenía que tener mayor vínculo con el desarrollo local pues existen potencialidades en los territorios para su aprovechamiento más eficaz.

Según trascendió en la cita, la política de reciclaje de materias primas, aprobada en diciembre de 2012, tiene su cronograma de implantación al 83%, estando pendiente la actualización de la Ley para el Reciclaje y su reglamento.

Un tema pendiente para este sector es el índice de reciclaje de desechos. Este indicador solo alcanzó el 18% en 2019, lo que representa un crecimiento de 3% en comparación con el año anterior.

Se recuperan 108 millones de envases de vidrio, alcanzando una tasa de reciclaje del 53% así como 116 943 envases plásticos que incluye bidones plásticos y pomos PET y 7 800 000 frascos de medicamentos.

En cuanto a la política para el reordenamiento y uso eficiente de máquinas herramienta y equipos en la economía nacional, del cronograma previsto para su implementación quedan pendientes tres tareas: la actualización y ampliación del inventario del parque de máquinas herramienta y equipos, así como la ampliación de la experiencia del rastro de Villa Clara, para lo cual se consideró la organización de un rastro virtual que debe materializarse en el actual año y completar el reordenamiento de las máquinas herramienta y equipos.

Se dio a conocer que se reordenaron 1 579 máquinas herramienta y equipos, para el 105% de cumplimiento. Hasta la fecha, han sido reordenadas 7 954, el 49% del total previsto.

Además, fueron realizadas 4 990 reparaciones generales y medias de máquinas herramienta y equipos, para el 102%, de cumplimiento y se modernizaron 12 máquinas CNC y nueve con control PLC. Hasta la fecha se han modernizado 106 máquinas herramienta.

En la fabricación y recuperación de piezas de repuesto se alcanza el 88% del plan previsto, la producción nacional cubre el 68% de la demanda total del país, destacándose las acciones realizadas para comenzar el rescate de la producción de pistones y camisas de motores, la fabricación de la primera válvula industrial, así como la modernización tecnológica de hornos y tornos en las industrias para respaldar la fabricación de piezas.

Al debatir sobre la política de envases y embalajes, los asistentes conocieron que se cumple el plan total de envases al 92%. La producción nacional cubre el 65% de la demanda, mientras que las importaciones decrecen en 26 millones de dólares con respecto a 2018.

No obstante, se reconoce que una de las principales dificultades es el no haberse concretado las inversiones con alto impacto en la implementación de la política (envases de aluminio, envases de vidrio y flexibles), por la no identificación de fuentes financieras y de socios tecnológicos.

Entre las novedades expuestas en el balance del ministerio sobresalió la elaboración y presentación de la propuesta de Política Integral de Automatización.

En este sentido se constituyó el Grupo Nacional de Automática, que integró los trabajos sobre la política del organismo con los del Grupo Nacional de Robótica y Automática y el Programa Nacional de Automatización de procesos tecnológicos.

Otro de los asuntos abordados fue el referente al plan de recape de neumáticos. Sobre este programa se dijo que se cumple al 59%, limitado, fundamentalmente, por la falta de materias primas oportuna.