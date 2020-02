Yudí Rodríguez: Los campesinos producen más, rodilla en tierra

“El bloqueo impacta de manera brutal sobre los campesinos, pero ustedes han probado la voluntad de seguir produciendo rodilla en tierra”, afirmó Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Comité Central y primera secretaria del Partido en Villa Clara, al intervenir en la asamblea Doce Congreso de la ANAP en Placetas, con la cual concluye el proceso a nivel municipal.



Argumentó que esa voluntad se traduce en producir más con lo que tenemos, aplicar la ciencia y la técnica, usar semillas certificadas, y frente a un clima adverso explotar todas las reservas que quedan para incrementar la producción de alimentos para consumo humano y animal, como el maíz y la yuca que reduzcan los gastos en importaciones al país.



Tras explicar la compleja situación energética producto del bloqueo, una realidad a la que no podemos vivir ajenos ni pensar que es consecuencia de trabas de alguien, dijo que cada uno de nosotros debe preguntarse cada noche qué hice hoy por mi país, cuánto contribuí al llamado de la Revolución a ganar la batalla económica.



En tal sentido resaltó que es misión de la ANAP trasmitir, informar, esclarecer sobre la necesidad de producir más sin esperar por plaguicidas y fertilizantes que no podrán llegar y contribuir al uso de medios biológicos y tradicionales. Y los campesinos deben ir a trabajar, a inventar, a ahorrar, con alegría por el aporte que están dando.



“El escenario de discusión que hemos tenido, y yo he estado en varias asambleas y he estado al tanto de las que no he ido, es este que han demostrado aquí, la gente cuando pide es para trabajar, pero es que ni siquiera han pedido, la gente lo que ha dado y a eso es a lo que estamos llamados a dar, a dar, a dar. Ninguno de nosotros por mucho que se sacrifique, por mucho que haga le paga a esta Revolución lo que ha hecho por nosotros en materia de conquistas y de derechos humanos. En ninguna parte del mundo se puede comparar lo que ha hecho la Revolución cubana, igualitaria, y voluntariamente por sus ciudadanos. Por lo tanto, por esa deuda de gratitud que tenemos por la Revolución lo menos que podemos hacer es sacrificarnos todos los días por ella”.



Profundas intervenciones probaron la madurez política del campesino placeteño y su compromiso con la Patria.



Emilio Chávez, de la finca La Vallita, no ha perdido la vocación de maestro y explicó al plenario los logros en aplicación de ciencia y técnica, creación de nuevas variedades, y su labor como promotor agroecológico.



Santiago Cuéllar, pionero de los convenios porcinos, dijo que hoy la producción es sostenible porque no espera por barcos sino que producen los alimentos energéticos y proteicos. “Tengo un jardín de variedades de semillas de plantas proteicas como soya, caupí y chícharo, para que cada campesino seleccione las que se dan mejor en su finca”.



Abel Hernández Pérez, presidente de la CCS Niceto Pérez, aseguró que la producción porcina de Placetas, municipio mayor productor del país se debe en última instancia a las miles de horas dedicadas a la capacitación.



La presidenta de la ANAP en Villa Clara, Neisy Santos Silva, manifestó que Placetas es el municipio que más ha avanzado en la producción del sector campesino desde el 2014, con crecimientos de 3 millones de litros de leche, tres mil toneladas de carne de cerdo, avances en los cultivos varios, y acaban de cumplir el plan de siembra de tabaco, cuyas vegas vienen bien.

Foto del autor

La asamblea de la ANAP en Placetas que eligió el nuevo comité y ratificó a José Luis Alonso como presidente, fue resumida por una medular intervención del primer secretario del Partido en el municipio, Serguey Martín Guerra, quien encomió la madurez política y profundidad con que se razonan los problemas, el análisis de sus causas y la proyección de estrategias coherentes que exponen el crecimiento del campesinado en estos años. “En aquella sociedad los campesinos no tenían nada y primaba el desalojo, la chismosa y el dolor del hijo enfermo sin dinero para la consulta médica, pero llegó Fidel y transformó para siempre la vida del sector”.