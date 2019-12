Diputados fiscalizan programas económicos y sociales en Cuba

Los diputados cubanos analizan hoy las acciones de control y fiscalización de programas económicos y sociales, previo al inicio del IV período de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

El quehacer de diversos organismos e instituciones estará sometido al escrutinio legislativo, incluida la ejecución de los presupuestos aprobados para el año que culmina.

La ANPP cuenta con 11 comisiones permanentes de trabajo, incluida una que se estrena, la de atención a los órganos locales del Poder Popular, donde se debatirán los resultados del proceso de rendición de cuenta del Delegado a sus electores.

Se trata de un ciudadano elegido por la población a nivel de circunscripción, la célula básica del Poder Popular, quien está más directamente vinculado con la población de ese territorio y responde ante quienes le eligieron.

En el centro de los debates estará también la eficiencia en el uso de los recursos, cuando el país se impone el ahorro como una de las premisas fundamentales para el desarrollo económico.

No se trata de no hacer para no gastar; sino utilizar bien los recursos para conseguir lo planificado, según palabras del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil.

Ello en un contexto difícil sobre todo por el bloqueo que desde hace casi seis décadas impone Estados Unidos a la isla con afectaciones severas a la vida nacional.

No obstante, Cuba consiguió este año resultados favorables en sectores de la economía y otros, que podrían ser mayores con un mejor aprovechamiento de las potencialidades por explotar, afirmó la víspera el presidente Miguel Díaz-Canel.

Al hablar en la Comisión de Asuntos Económicos, el gobernante condenó lo que calificó de conducta agresiva y unilateral de Estados Unidos en el mundo por su irrespeto total al derecho internacional y a las prerrogativas soberanas de los estados.

Con esa estrategia el gobierno norteamericano agudizó problemas existentes en el planeta, enfatizó.

Washington acude ahora a pretextos para justificar sus derrotas y el más recurrente es nuestra supuesta responsabilidad por lo que ocurre en Latinoamérica, advirtió el gobernante cubano en referencia a las movilizaciones sociales contra políticas neoliberales que los empobrecen.

Por un lado tenemos una potencia, la más poderosa del mundo, prepotente y hegemónica, que se ensaña, amenaza, sanciona y bloquea y, de la otra parte, tenemos a una pequeña isla solidaria y humanista, que resiste, lucha y se emancipa, concluyó.

Tomado de: www.prensa-latina.cu