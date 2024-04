Tripadvisor reconoce a hoteles de Iberostar Cuba entre los mejores

Iberostar Cuba Hotels & Resorts continúa su apuesta por Cuba y sus potencialidades, por lo que esos reconocimientos responden a un esfuerzo por mantener un servicio de calidad e instalaciones referencia.

Un total de 11 instalaciones de Iberostar Cuba Hotels & Resorts fueron premiadas en los Travelers’ Choice 2024, con lo que la cadena se posiciona como referencia en el país y a nivel mundial.

El Iberostar Coral Holguín y el Iberostar Grand Packard destacan dentro de la categoría Best of best (Lo mejor de lo mejor). Este último ocupó segundo lugar en la categoría Lujo, y la quinta posición entre los Mejores hoteles a escala global, mientras que en el área del Caribe lideró ambos apartados.

En la otra categoría, Travellers Choice, resultaron premiados los Iberostar Parque Central, Grand Trinidad, Selection Ensenachos, Coral Ensenachos, Selection Esmeralda, Coral Esmeralda, Origin Playa Alameda, Origin Playa Pilar y Origin Tainos; galardones que demuestran un reconocimiento a la calidad en los servicios que ofrece la marca española a lo largo y ancho del destino Cuba.

Según directivos de Iberostar Cuba Hotels & Resorts, Tripadvisor premia a las instalaciones que reciben opiniones positivas de forma sistemática, por parte de los visitantes.

Resaltaron que, en cada edición, los Travellers Choice aumentan en referencias para los viajeros, mientras que el apartado Best of the best premia la calidad y el lujo que representan hoteles como el Iberostar Grand Packard, incluido entre los cinco mejores a nivel mundial.

Añadieron que Iberostar Cuba Hotels & Resorts continúa su apuesta por Cuba y sus potencialidades, por lo que esos reconocimientos responden a un esfuerzo por mantener un servicio de calidad e instalaciones de referencia.