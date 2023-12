En claves, la Banca Verde en Cuba

La Banca Verde en Cuba, apuesta por el financiamiento de proyectos, que contribuyan a la protección y cuidado del ecosistema. El banco tiene el compromiso de, más allá de analizar la propuesta de inversión del cliente, en el ámbito financiero, indagar en los riesgos ambientales y sociales que esta puede traer consigo.

Desde la Oficina Central del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), el especialista del grupo de Banca Verde, Yoandri Guerra de La Rosa, nos comenta, cómo marcha la tarea. El mismo, trabaja en el análisis de proyectos interesados en acceder a la línea de crédito de 25 millones que BANDEC está ejecutando actualmente. Esta línea de crédito proviene de un convenio entre la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) y la República de Cuba, donde BANDEC actúa como ente ejecutor de estos fondos para otorgar financiamientos a proyectos climáticamente inteligentes.

BANDEC posee una cartera mayormente agrupada en sectores agrícolas y está vinculado al Ministerio de la Agricultura (MINAG), que es el organismo que presenta al banco y a la AFD estos proyectos, además de una serie de instituciones como el Ministerio de Economía y Planificación (MEP), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), etc. La idea es potenciar a los agricultores a través de esta línea de crédito que tiene una serie de indicadores y requisitos que se deben cumplir, no solo en lo económico sino desde el punto de vista ambiental y social.

“…en este momento estamos trabajando en base a tres proyectos que nos ha presentado el Ministerio de la Agricultura: un proyecto de la empresa apícola cubana, enmarcado en la provincia de Sancti Spíritus y Villa Clara, que, hasta hoy, es el único aprobado bajo esta línea de crédito; el otro está asociado a la producción de piña, en la provincia de Ciego de Ávila liderado por la empresa Agroindustrial de Ceballo y por último, uno presentado por el Grupo Agrícola que pretende sustituir importaciones a través de la producción de maíz y de frijol de manera sostenible. Sabemos que la agricultura necesita este tipo de inversiones y sobre todo este tipo de proyectos que pueden potenciar la producción agrícola en nuestro país y estamos trabajando en base a eso, el equipo se ha consolidado, han llegado nuevas personas y esa es la línea de trabajo hasta hora”

Ø ¿Considera que el proceso de capacitación que se lleva a cabo para el enverdecimiento de la banca ha tenido un resultado favorable en la gestión del banco?

“…en el sistema bancario y financiero es fundamental, es clave para el sector que se preparen, se formen, se creen capacidades de aprendizaje en estos temas. En nuestro país es un tema novedoso q se ha ido insertando de a poco y te das cuenta que hay un potencial nuevo en conocimiento, en gestión de trabajo y en creación de capacidades. BANDEC tuvo la oportunidad de ser seleccionado por la AFD con una subversión de 2,5 millones de euros a través de la unión europea para la capacitación, tenemos asistencia técnica internacional, que está implementando una serie de actividades para la transformación gradual de un banco verde y responsable”.

Ø ¿Qué característica debe tener un proyecto para ser sujeto de este financiamiento?

“…lo principal no es solo tener un estudio de factibilidad hecho y aprobado formalmente, sino saber, desde el punto de vista social, cómo el proyecto impacta en la sociedad, en la comunidad, en los vecinos y atendiendo los temas de género, de inclusión, y los indicadores medioambientales. El CITMA debe también dar el visto bueno en todas las propuestas, por ser el rector de las políticas científicas y ambientales en nuestro país, además, existe una estrecha relación MINAG – CITMA para analizar este tipo de proyectos, debemos ser más profundos porque queremos demostrar q el país y el propio banco, puede administrar este tipo de fondos con los indicadores medibles a nivel internacional. El banco se favorece, el país se favorece con este tipo de proyectos…”

Ø En este tipo de financiamiento, la tasa de interés que se establece, ¿qué ventajas representa?

“Para esta línea de crédito en específica, la tasa de interés, la define la AFD y la traslada al estado cubano, el banco también gestiona, pone un plus en su interés, por todo el proceso de movilización de recursos, de personal. En el primer proyecto que se ha aprobado hasta ahora, la tasa fue de 3,30%, en este caso, cada seis meses se van pagando los intereses. Para el estado cubano es a largo plazo, tiene la bondad de ser hasta el 2041… por ahora sabemos que el tema de la inflación está afectando y puede que en otros proyectos sea un poco más alta, pero no es algo significativo si comparamos con las tasas de interés en Latinoamérica, en países más cercanos sobrepasan el 14 y 15%”

Ø ¿Considera que los clientes se encuentran preparados para el otorgamiento de este sistema de créditos?

“Hay actores capacitados. Cuba tiene una fortaleza científica a nivel productivo, sin embargo, la debilidad es la falta de información, hay personas que no saben que el propio BANDEC tiene una línea de crédito, que pueden adquirir financiamiento para sus inversiones, para aumentar su potencial productivo, por ejemplo, en la agricultura. Creo que una campaña de comunicación nacional sería clave en este sentido, se deben manejar estos temas con cuidado, en el país hay agricultores sostenibles y agroecológicos; ¿qué se necesita?: potencial, tocarle la puerta al cliente que esté interesado porque ya tenemos un proyecto aprobado e ir implementando gradualmente a los demás bancos, que tienen competencias suficientes para desarrollar la actividad”

Ø ¿Cree que estos proyectos puedan aumentar la conciencia medioambiental de los nuevos actores económicos?

“Hay personas que trabajan a conciencia y hay otras que no, el éxito de este tipo de financiamientos es llegar a los que tienen conciencia y transformar la de los que utilizan fertilizantes, productos bioquímicos, y otros que son agresivos para el medio ambiente, pero la conciencia se debe crear. La cuestión es hacer y que la gente vea, que se puede mejorar la práctica de trabajar de forma agroecológica, el mundo que gira en torno al ahorro sostenible, la inclusión, y el que no lo haga se va a quedar atrás. Esto es algo gradual, el país da pequeños pasos, esto es una entrada a este mundo, sabemos que por medio del CITMA y otras agencias en Cuba se trabaja desde este punto de vista, pero para el banco no hay un precedente de que se manejen fondos, hay que tener en cuenta que hay que crear capacidades, buscar especialidades que no sean tan afines al banco, hay q buscar otras variantes, y si aplica para el banco, aplica para el país y para la sociedad”

Ø ¿Cómo se ha visto implementada la bancarización en estos proyectos?

“Hasta el momento todos los pagos son digitales, se hacen por vía electrónica, la bondad que tenemos con el proyecto aprobado de la apicultura, es que el apicultor es cliente nuestro, ya el banco lo conoce y ha tenido un intercambio con él, todas sus cuentas están en BANDEC, así como las de las cooperativas. Si otro proyecto tuviera sus cuentas en otro banco, se pueden crear las alianzas sin ningún tipo de dificultad. Los pagos para este tipo de proyectos todos son digitales, ya en el proceso, BANDEC tiene la bondad de que se puede dar otro financiamiento extra en moneda nacional, para los insumos locales, capital del trabajo y más, en caso de ser necesario…”