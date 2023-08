Informan autoridades sobre proceso gradual de bancarización y pagos electrónicos

Autoridades del Banco Central de Cuba , del Banco de Crédito y Comercio y del Ministerio de Comunicaciones, comparecieron este miércoles en la Mesa Redonda, para continuar informando sobre los pasos en el proceso gradual de bancarización y pagos electrónicos en el país.

Julio Antonio Pérez Álvarez, director general de Operaciones y Sistemas de Pagos del Banco Central, señaló que el proceso de bancarización es una acción gradual en la que intervienen todos los Organismos de la Administración Central del Estado.

“La bancarización de operaciones, distingo que también hay que verla como que es un beneficio; yo creo que ahí el pago electrónico permite mucha seguridad. Hay eficiencia y ahorro en este servicio, hay transparencia, hay inmediatez, capacidad de pago, pero lo más importante es que esa persona que ya está bancarizada, tiene a su uso veinticuatro horas, los siete días a la semana, los 365 días de del año”, dijo.

Alexis Trujillo Morejón, presidente del Banco de Crédito y Comercio, al intervenir en este espacio, informó que se han identificado las áreas en las que se agrupan las principales dificultades. Este es un banco importante en la atención a la esfera agropecuaria y para ello se trabaja en un amplio proceso de capacitación.

“Y yo decía que nos interesa recalcar algo y es a ese campesinado que este es un proceso gradual y que no tiene por qué tener preocupación de que se van a hacer cosas que realmente le traigan dificultades desde el punto de vista operacional y desde el punto de vista de su trabajo y de su de su creación de riqueza y de producto”.

“O sea que eso es importante. No va, no tiene por qué existir y si existiera como mismo lo hemos estado haciendo durante esta semana que hemos estado corrigiendo los aspectos en los cuales no se ha dado respuestas adecuadas, tenemos que seguir haciendo”.

Por su parte Ernesto Rodríguez Hernández viceministro de comunicaciones mencionó que el desarrollo y uso de los canales de pago electrónicos es prioridad en la transformación digital.

“Ahora, yo creo que la mejor manera de ilustrar cómo hemos venido trabajando en estas cosas es citar algunos datos. Hoy el país tiene una cobertura en su red de telefonía móvil del 83 por ciento. Cobertura poblacional o sea el ochenta y tres por ciento de los lugares donde viven los cubanos hoy tienen cobertura de telefonía celular”.

“Eso les permite por ejemplo hacer operaciones desde una de nuestras dos formas de pago electrónico. Transfermóvil que usa un canal de señalización de la telefonía celular y que tiene presencia donde quiera que haya cobertura”.

“El cincuenta por ciento tiene cobertura 4G y el setenta y cinco tiene cobertura 3G. Desde estos lugares se puede hacer transferencias ya no solo desde Transfermóvil sino también desde otra pasarela de pago nuestra que es la pasarela Enzona”, añadió.