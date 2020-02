Y los colonizadores descubren a Caibarién

Cuando la llegada de Pánfilo de Nárvaez y del Padre de Las Casas, que también iba en la expedición colonizadora; frente a lo que hoy es la ciudad, en Cayo Conuco, existía un pueblo aborigen con casas sobre pilotes, un palafito, (el único reconocido en los anales históricos de entonces), llamado Carahate.

De aquella visita, el Padre de las Casas, escribió en su diario: “…porque fue cosa maravillosa la abundancia de comidas de muchas cosas que allí tuvieron, de pan y caza, y sobre todo de papagayos, que si no me he olvidado, en obra de quince días que allí estuvieron, se comieron diez mil papagayos, los más hermosos del mundo…”.

Al principio de todo Caibarién fue una aldea de aborígenes pescadores y agricultores, en el tiempo mezclados con algunos europeos, y separada por unos siete kilómetros de la actual ciudad de Remedios, de la cual era un hato o corral, es decir, una finca para criar ganado.

Nao L´ Olonés, el famoso pirata holandés, que estaba en constante merodeo por la zona, había atacado a Remedios en un par de oportunidades, luego de desembarcar por Caibarién. Primero en 1658 y luego en1667. Por esta razón el camino entre los dos lugares estaba “cegado” y no había comunicación. Es decir, lo que luego iba a ser Caibarién vivía a su libre albedrío.

En agosto de 1668 Nao L´ Olonés está fondeado en Cayo Fragoso, muy cerca de la costa. En esa fecha el gobernador de La Habana, Dávila de Orejón, mandó una fragata artillada con más de 30 cañones y alrededor de cien hombres a pacificar la agreste cayería.

La fragata llegó al anochecer, tiró el ancla, y los hombres se echaron a dormir al abrigo de los cayos, estimulados por el frescor del terral de madrugada.

Ya L´ Olonés sabía de la presencia enemiga y se había emboscado cuidadosamente.

Al amanecer, los españoles despertaron rodeados de cañones y pistolas y comenzó el combate. Por parte de los marinos de La Habana solo quedaron vivos, después del tiroteo, exactamente cincuenta hombres. L´ Olonés decapitó con su propia espada a cuarenta y nueve y dejó uno con vida, para que volviera a La Habana y le contara al gobernador.

Es un fragmento de historia del lugar donde vi la luz por vez primera.

En otro orden de cosas, tengo ascendencia marinera y guerrera. Los Comas participaron en la conquista de lo que hoy son las Islas Baleares, arrebatadas a los sarracenos, y se asentaron en Menorca. Luego vinieron a la Isla y una rama de ellos desembarcó y se posesionó en Caibarién. Mis bisabuelos y mis abuelos fueron marineros y pescadores, mi papá fue además marino mercante.

¿Podré entonces estar seguro de que por mis venas no corre sangre filibustera?

Luego les sigo contando.

