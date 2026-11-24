Cuba alerta sobre amenazas al orden jurídico internacional
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció el intento de Estados Unidos de sustituir el Derecho Internacional por la imposición de la fuerza, en medio de nuevas tensiones entre Washington y organismos multilaterales.
En un mensaje publicado en la red social X, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sostuvo que la principal potencia económica y militar del mundo pretende imponer un orden basado en la coerción, la injerencia y el empleo de la fuerza, en detrimento de las normas que rigen las relaciones entre los Estados.
Rodríguez cuestionó el rechazo a la igualdad soberana de las naciones y el uso del doble rasero en materia de derechos humanos.
AEl pronunciamiento se produjo en un contexto de cuestionamientos de Washington a la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal con sede en La Haya, Países Bajos, encargado de juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión.
El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó a esa institución de estar «fuera de control», según declaraciones difundidas tras la reunión con sus homólogos de Rusia y China.
El pasado 17 de noviembre, Rodríguez también respondió a declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre la CPI y afirmó que «el poderoso recurre a violar o desconocer la ley en el Derecho Internacional porque solo le queda el uso de la fuerza».
(Con información de Prensa Latina)