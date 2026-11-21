Este domingo arrancará la final del campeonato participativo de béisbol que se desarrolla en el estadio Heriberto Duquesne de Remedios.

Los finalistas son los Tiburones de Caibarién y los Frikis de Remedios.

Ambos equipos vencieron a sus rivales en las semifinales, Tiburones a Viñas 10 por 2, al tiempo que los Súper Frikis fueron mejores que los Piratas de la confitera.

La final entre Tiburones y Súper Frikis será de 3 al mejor en 2, siempre en partidos de 9 entradas.

Comienza en el Heriberto Duquesne de la octava villa este 22 de noviembre, regresando al Humberto Jordán Gallo del reparto Pilar en Caibarién el domingo 29 de noviembre.

En caso de tener que llegar a un tercer partido, sería entonces el 6 de diciembre.

Este campeonato estuvo detenido debido al deterio del terreno, del Jordán Gallo, a causa de las lluvias , y que el drenaje del terreno no es el mejor.

No obstante, esperemos que pueda concluir felizmente en torneo donde los Tiburones, exponen el título alcanzado en el último evento de este tipo en Caibarién.

Imagen: Archivo CMHS.