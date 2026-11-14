Cuba y Bermudas empatan en clasificatorio a Copa de Oro de vela

La tripulación antillana finalizó tercera en la regata de este viernes

La Habana.- Un final de fotografía protagonizaron los «Piratas del Caribe» en la tercera regata del clasificatorio panamericano de la SSL Gold Cup 2026, que se disputa en la bahía de Guanabara, Río de Janeiro.

El equipo cubano firmó una salida impecable y calculó a la perfección su tiempo en la línea, dominando gran parte del recorrido en la búsqueda del primer lugar.

De acuerdo con el relato del sitio web del evento, la tripulación antillana navegó con autoridad y llegó a ponerse en la vanguardia en el tramo de ceñida, sacando una ventaja considerable sobre sus rivales más directos.

Sin embargo, un problema con la línea de recogida del spinnaker en el izado de la última baliza de barlovento cambió el rumbo de la prueba.

Ese contratiempo técnico fue aprovechado por México y Bermudas para meterse nuevamente en la pelea, justo cuando parecía que los cubanos se encaminaban a la victoria.

En una emocionante recta final a favor del viento, los «Privateers» bermudeños mantuvieron la calma durante las últimas viradas y se llevaron el triunfo por dos segundos de ventaja sobre el equipo mexicano de «Las Catrinas».

La representación de la Mayor de las Antillas cruzó la meta en tercer lugar, a tan solo diez segundos del vencedor, sumando dos valiosos puntos que los mantienen con vida en la competencia.

Con este resultado, el Grupo I está comandado por México con 10 puntos. Cuba y Bermudas empatan en la segunda plaza con ocho unidades cada uno y El Salvador cierra la tabla con cuatro.

Por su parte, en el Grupo H, Uruguay se afianzó en la cima (10 puntos), seguido por Antigua y Barbuda y Puerto Rico (7 cada uno) y Venezuela (5).

La acción continuará este sábado con una carrera que será decisiva en las aspiraciones de los cubanos.

Para el domingo está planificada la regata de doble puntuación, que definirá a los ganadores de cada grupo y el orden de cara a la lucha por los boletos.

Solo tres de los ocho equipos conseguirán su pase a las Finales de la Copa de Oro SSL 2026: los líderes de cada grupo avanzarán de forma directa y los equipos que queden en segundo y tercer lugar disputarán una carrera de «Última Oportunidad», donde el vencedor se quedará con el último cupo en juego.