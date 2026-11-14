Celebran en Caibarién  la carrera Maracuba

Convocado por el proyecto marabana, este 14 de noviembre se celebró en Caibarién la carrera MaraCuba que saluda al 19 de noviembre Día del deporte de la cultura física y la recreación de nuestro país.

En Caibarién, la salida se dió desde el punto conocido en la Villa Blanca como la jaibita y la meta en la plaza del Malecón.

En el maratón que contó con la participación de niños y niñas de las escuelas del territorio así como trabajadores del INDER de la Villa Blanca, se premiaron por edades que se identificaron por colores.

De 7 a 12 años el color rojo, de 12 a 15 años color blanco, de 16 a 18 el azul, de 19 a 25 años el negro, de 26 a 40 años de edad el color amarillo, mientras que de 41 años a 50 será el color azul de 51 a 60 años el color blanco y más de 60 años el color rojo.

Una vez concluido el maratón se realizó en la plaza del Malecón de la Villa Blanca la premiación de todas las categorías.

Imágenes: del autor.