Cuba firma un chaparrón de fútbol y golea 7-1 a Bonaire en La Polar

Ganó 7-1 a Bonaire y se consolidó como líder del grupo C del segundo nivel de la Liga de Naciones de Concacaf

La Habana.- Cuba necesitaba goles y a eso salió este jueves, en el Estadio La Polar de La Habana frente a Bonaire. Los Leones del Caribe firmaron una victoria contundente de 7-1, en la Liga de Naciones de Concacaf 2026-2027, con una segunda parte arrolladora que dejó sin respuesta al conjunto visitante.

El primer tiempo se enrareció con la lluvia, que ayudó a los visitantes: Michael Camejo abrió el marcador al minuto 7, pero el ritmo del partido se vio condicionado por el agua y por un Bonaire que se benefició de la imposibilidad del anfitrión de realizar un juego de buen trato del balón y fluido como en los primeros minutos. Al descanso, la sensación era que Cuba debía acelerar si quería convertir su superioridad en una goleada.

En el segundo tiempo la indicación del técnico no constituía un secreto para nadie: ir al frente. Entonces, los de la Mayor de las Antillas embotellaron a Bonaire en su propia área. Fue un baño de fútbol, con seguridad en la zaga; trabajo del medio campo, sobre todo de Marcos Campos, que se convirtió en los pulmones del equipo cubano, y contundencia en la delantera. La lluvia vino acompañada de un chaparrón futbolístico de los cubanos, que dominaron inobjetablemente en todas las líneas.

Cuba desplegó una propuesta atrevida, muy ofensiva pero también muy atractiva, tácticamente muy compleja, soltando a Eloy Nebreda por la banda izquierda y haciendo estragos con el doble 10 formado por Michael Camejo y Dairon Reyes. Camejo dobló la banda con Nebreda y dejó en evidencia la defensa contraria por ese sector.

El público recibió a los cubanos luego de varios años sin jugar en La Habana y los arropó como merecían, pero también se deleitaron con una entrega que enamoró, un espectáculo digno de que los presentes soportaran la lluvia sin moverse de sus asientos. Y si parecía que todo estaba hecho los cambios metieron más combustible a la máquina: desde allí llegaron Daniel Díaz y Didier Reinoso con tres goles más cuando ya la goleada se 4-1 parecía bastante.

«Estoy muy contento con los dos goles, el delantero vive del gol y es muy satisfactorio poder aportar desde lo individual, pero hemos disfrutado mucho también el trabajo de equipo y cada cual hizo lo que se le pidió y aportó a su manera», comentó a JIT el delantero Daniel Díaz.

«Cada cual está muy enfocado en cumplir con su rol y aportar desde distintas responsabilidades; a mí me toca salir desde la banca y trato de aprovechar esos minutos, y afortunadamente he podido ayudar con goles», reconoció Díaz, visiblemente emocionado.

Por su parte, Luis Javier Paradela se reencontró con el gol. Líder dentro y fuera de la cancha, admitió que está muy feliz por la victoria, pero sobre todo por el funcionamiento del conjunto. «Tenemos una selección compuesta por muchos jugadores jóvenes, pero con gran talento. No solo ganamos convincentemente, sino que también hacemos un fútbol asociativo, con muy buen trato del balón y un juego muy alegre», destacó el experimentado jugador.

«Ahora toca celebrar, pero luego inmediatamente ponernos en función del próximo partido y muy concentrados; hemos logrado un colchón de goles que nos reafirma como líderes del grupo, pero aún nos queda un partido y de eso depende lo que ansiamos, que es subir al máximo nivel de este evento y clasificarnos a la Copa Oro 2027», apuntó.

El mismo pensamiento tiene el director técnico, Pedro Pablo Pereira, quien no dejó mucho espacio a la complacencia más allá del júbilo por la victoria contundente.

«Hicimos un partido excelente, no tenemos margen a la especulación, entendiendo que el rival por el liderato del grupo juega sabiendo nuestro resultado, y la única forma que tenemos de presionarlos es marcar muchos goles para obligarlos a ellos a superar nuestra renta. En esta ocasión lo pudimos conseguir, pero también habrá que celebrar con mesura porque no habría valido de nada este resultado si no somos capaces de sumar los tres puntos en el encuentro ante Granada el lunes», analizó Pereira.

Y lleva mucha razón: San Cristóbal y Nieves deberá marcar siete goles como mínimo en su próxima salida para no descolgarse de las posibilidades de optar por el primer puesto, una tarea que objetivamente está muy lejos de definirse como sencilla.

Sin embargo, no valdría de nada la ventaja en goles como criterio de desempate si no se obtienen los tres puntos ante Granada, un rival al que ya le ganaron holgadamente en el partido de vuelta de este torneo, pero al que habrá que enfrentar con muchísima concentración y con la mirada puesta en conseguir aún más goles que despejen a San Cristóbal de la ecuación por la cual conseguirían automáticamente clasificación al nivel A para el próximo curso, continuar en competencia en la final de este torneo y regresar a la Copa Oro en 2027. Están a solo tres puntos de conseguirlo.

Los goleadores: Michael Camejo (7′), Jorge Aguirre (51′), Yunior Yuri Pérez (56′), Daniel Díaz (69′ y 77′), Luis Javier Paradela (74′) y Didier Reinoso (79′).