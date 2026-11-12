Soltería: el arte de amarte a ti mismo primero

La soltería suele interpretarse como una etapa de transición, una situación temporal o incluso una carencia. No obstante, en la actualidad se ha vuelto más que eso. En muchos casos las personas conviven solteras gran parte de su vida y esa situación se convierte en sinónimo de libertad y autonomía.

Según estudios relacionados sobre este tema durante el período de soltería las personas experimentan nuevos hábitos como hacer ejercicio, salir con amigos, descubrir nuevos lugares, desarrollar aficiones, habilidades y adquirir nuevas experiencias.

Se demuestra además que estar soltero es una oportunidad para la autodeterminación, para aprender y desarrollarse, durante este período se experimenta una mayor satisfacción y se pierde el temor a quedarse solo en el futuro.

«La soltería me ha hecho muy independiente, no tengo que consultar las decisiones que tomo y no le temo a la soledad. Eso me hace ser más selectiva. No estoy cerrada a conocer a alguien, creo en el matrimonio, pero tambien amo la tranquilidad y la paz de mi vida de soltera,» cuenta Amelia, de 64 años, quien lleva 30 años soltera.

Consulte además: Soltería a las buenas… o a las malas

Carlos tiene 47 años, ha pasado la mayoría de su vida en pareja, pero hace un año está soltero. «Creo en el matrimonio y en la vida de dos cuando ambos aportan a la relación, se ayudan y complementan». Aún así expresa que este año de soltería le ha sertvido para independizarse, crear nuevos y buenos hábitos y disciplinarse.

Alina tiene 60 años y antes de encontrar la pareja que tiene actualmente estuvo soltera 15 años, ella expresa que ese período de su vida le aportó mucho en todos los sentidos: «Me divertí mucho con amistades, estudié un técnico medio, fui abuela y viajé fuera del país. Fue algo positivo porque aprendí a estar sola y le perdí el miedo a la soledad»

Históricamente el matrimonio era una necesidad de supervivencia financiera para las mujeres. Actualmente con la incorporación de la mujer a la sociedad y su desarrollo profesional vivir en pareja ha dejado de ser una obligación para convertirse en una elección.

Según la revista: El Economist la percepción de la soledad varía según el rango de edad. Por ejemplo de 25 a 35 años es un indicador de «emancipación aspiracional» , este grupo posterga el matrimonio y la convivencia para priorizar su desarrollo profesional. Sin embargo en los adultos mayores, vivir solo es una consecuencia de la «transición demográfica y la viudez».

Con el desarrollo digital el uso de aplicaciones de encuentros se ha vuelto un método para encontrar pareja, sin embargo ello lejos de facilitar las uniones estables, ha generado una fatiga digital y una sensación de «opciones infinitas» que dificulta el compromiso. En países desarrollados, el porcentaje de hogares de una sola persona ya supera el 40% en lugares como Suecia o Alemania, fenómeno que está siendo tendencis en América Latina, según la revista.

En Cuba existen aplicaciones dedicadas a cumplir la función de conocer personas (Badoo), igualmente existen grupos en las plataformas digitales (Facebook, Instagram), que se reúnen en clubes nocturnos para establecer relaciones y hacer amistades, aún así algunas personas no lo consideran un espacio idóneo para encontrar su «media naranja».

«La verdad no me ha servido para encontrar lo que busco, pero he hecho relaciones de amistad, salgo, me divierto, comparto y la paso bien», cuenta Alberto, un joven de 35 años asiduo a estos clubes.

Estar soltero no debe verse como un estado de autocompasión, sino como un tiempo para dedicarse a uno mismo, para aprender a conocerse, a valorarse, cuidarse, fomentar la creatividad y la independencia, basado en la aceptación y el amor propio, de esta manera, cuando llegue la persona ideal existe más probabilidad de desarrolar una relacion futura más saludable y duradera.