CE-GESTA 2026 abre en La Habana con la mirada puesta en el desarrollo local

Ningún país sale de sus crisis más profundas solo con discursos. Hacen falta ciencia, innovación, gestión y, sobre todo, articulación entre quienes producen, gobiernan, investigan y viven en cada territorio. Esa idea encontró este martes una expresión concreta en la apertura de CE-GESTA 2026, el evento emblemático y de mayor alcance que se realiza en Cuba en materia de desarrollo territorial, cooperativismo y turismo local sostenible.

El congreso no comenzó con una celebración formal ni con la enumeración de logros. Comenzó con una advertencia. Y no una cualquiera, sino la que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz pronunció hace 34 años en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro. Entonces, Fidel alertó que una importante especie biológica estaba en peligro de desaparecer: el hombre. Llamó a pagar la deuda ecológica y no la deuda externa, a luchar contra el egoísmo y el hegemonismo, porque mañana sería demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho mucho tiempo atrás.

“Aquellas palabras no eran un augurio lejano. Eran un diagnóstico preclaro del mundo que hoy enfrentamos”, dijo el Doctor en Ciencias Carlos César Torres Páez, miembro del Comité Central del Partido y presidente del Comité Organizador de CE-GESTA 2026, al pronunciar las palabras oficiales de bienvenida. Lo hizo ante una sala en la que coincidieron autoridades, académicos, expertos, decisores de gobierno, actores económicos estatales y no estatales, organizaciones profesionales y representantes de la sociedad civil cubana.

La mesa de apertura estuvo presidida por Walter Baruja García, miembro del Comité Central del Partido y ministro de Educación Superior; Ayubán Gutiérrez Quintanilla, vicepresidente primero de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba; Pablo Ruiz Hiebra, coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba; y Marcelo Resende de Sousa, representante residente de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Cuba.

En esta edición se presentan más de 320 ponencias, más de 20 conferencias magistrales y 24 paneles especiales. La cifra de participantes —más de 800 delegados e invitados presenciales y virtuales de más de 15 países— se estará precisando con mayor detalle porque aún se reciben intenciones de participación, sobre todo en la modalidad virtual.

Once talleres funcionarán de manera simultánea para abordar los nudos críticos de la realidad cubana. No se trata de espacios concebidos para la exposición teórica sin consecuencias, sino para poner en común lo que se está haciendo en municipios, cooperativas, mipymes, universidades y gobiernos locales, con sus aciertos y también con sus tropiezos.

El congreso está dedicado, en esta ocasión, al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, al 50 aniversario del Ministerio de Educación Superior y al 20 aniversario de la Red de Gestión Universitaria del Conocimiento y la Innovación para el Desarrollo, coordinada desde ese ministerio.

De igual forma, el evento se inscribe en el programa de actividades previo a la conmemoración, en 2027, del 55 aniversario de la institucionalización de los estudios de Educación Superior en la provincia de Pinar del Río, a la que pertenece la institución organizadora.