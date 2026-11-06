Implementa Villa Clara nuevo esquema de rotación para el servicio eléctrico nocturno

La Empresa Eléctrica de Villa Clara puso en marcha, a partir de ayer, un nuevo esquema de organización de la distribución de la demanda eléctrica, estructurado en 10 bloques rotativos de 30 días, que permitirá programar el servicio en el horario comprendido entre las 12:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, durante un período de seis horas para los circuitos incluidos en esta planificación.

La información fue ofrecida por el ingeniero José Antonio Padrón Solanes, jefe del área de operaciones del Despacho de Carga Provincial, quien explicó que el plan divide la demanda eléctrica de la provincia en 10 bloques, conformados de manera equitativa de acuerdo con su capacidad. En la medida en que las condiciones técnicas lo permitieron, la organización procuró incluir municipios completos dentro de cada bloque.

Es importante señalar que no están incluidos en este esquema los circuitos que respaldan puntos vitales para la población, entre ellos hospitales, instalaciones de abasto de agua y otros servicios esenciales, cuya importancia estratégica requiere un tratamiento diferenciado en la planificación del servicio eléctrico.

Uno de los elementos fundamentales de esta propuesta es su ciclo mensual fijo de 30 días, lo que significa que los circuitos o municipios a los que corresponda el servicio nocturno en una fecha determinada, por ejemplo, el día 5, tendrán la misma programación los días 15 y 25.

Este patrón se mantendrá en los meses sucesivos, lo que permitirá a la población conocer con antelación los días previstos para recibir el servicio dentro del horario establecido.

El directivo precisó que esta planificación estará condicionada por la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Ante averías, insuficiencias de generación u otras contingencias que impidan cumplir el horario previsto, no se repondrá el tiempo de servicio no recibido, pues cualquier modificación alteraría la organización establecida para los bloques y su correspondiente rotación.

La implementación de este esquema responde, además, a las condiciones propias de la actual etapa del año.

El descenso de las temperaturas favorece una disminución de la demanda eléctrica, debido a la reducción de las cargas asociadas al consumo, lo que puede propiciar una mayor disponibilidad del sistema para organizar esta alternativa de distribución del servicio.

La Empresa Eléctrica de Villa Clara publicará diariamente, durante el horario de la mañana, la información correspondiente a esta programación y sus posibles actualizaciones a través de su canal oficial de Telegram.

Se recomienda a la población mantenerse informada por esta vía y consultar las comunicaciones institucionales para conocer los circuitos y municipios comprendidos en cada jornada.

Con esta organización, la Empresa Eléctrica de Villa Clara establece un mecanismo de planificación que busca aportar mayor previsibilidad a la distribución del servicio eléctrico nocturno, siempre en correspondencia con las condiciones reales del Sistema Eléctrico Nacional.

Imagen: tomada de CMHS Radio Caibarién.