jueves, noviembre 5, 2026
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Desarrollarán en todo el país Ejercicio Estratégico «Moncada 2026» y Día Nacional de la Defensa

Tomado de Granma

Como se ha venido informando por los medios de comunicación, los días 4 y 5 de noviembre se desarrollará en todo el país el Ejercicio Estratégico «Moncada 2026», que tiene como objetivo continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y de mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y la economía en todas las instancias para enfrentar cualquier variante de agresión contra nuestra Patria.

Como se ha venido informando por los medios de comunicación, los días 4 y 5 de noviembre se desarrollará en todo el país el Ejercicio Estratégico «Moncada 2026», que tiene como objetivo continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y de mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y la economía en todas las instancias para enfrentar cualquier variante de agresión contra nuestra Patria.

Además, el viernes 6 de noviembre se realizará el Día Nacional de la Defensa, en el que nuestro pueblo participará en diversas tareas relacionadas con la preparación para la defensa.

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