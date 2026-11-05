Culmina el Festival de Cine Francés en Cuba

El festival llegó a su fin este miércoles 4 de noviembre tras exhibir 17 cintas de lo más contemporáneo de la filmografía gala

El Festival de Cine Francés en Cuba (FCF) es el mayor evento dedicado al cine francés que se celebra fuera de Francia. Organizado por la Embajada de Francia en Cuba, el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), la Alianza Francesa, la Cinemateca de Cuba y el grupo francés Cinemania, el certamen surgió modestamente en 1996 con un pequeño grupo de películas proyectadas en el cine Charles Chaplin de la Cinemateca cubana. Con los años se ha convertido en una cita anual imprescindible para cinéfilos y francófilos cubanos, capaz de convocar a miles de espectadores en cada edición.

La vigésimo séptima edición se inauguró el pasado 22 de octubre con la proyección de Los niños de la resistencia, de Christophe Barratier —uno de los fundadores del certamen—, filme inspirado en un popular cómic francés que narra la aventura de tres niños que resisten a los nazis durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial.

El festival llegó a su fin este miércoles 4 de noviembre tras exhibir 17 cintas de lo más contemporáneo de la filmografía gala. La clausura estuvo a cargo de dos largometrajes proyectados en el Cine Yara, principal sala del evento: Jugar con fuego, que parte de la relación de una familia y la separación del hijo mayor de los valores inculcados al mezclarse con grupos de extrema derecha, llevando el argumento hacia el amor, la entrega y los afectos como espacio seguro para el vínculo entre padre e hijo; y El acusado, de Daniel Auteuil, un filme de carácter judicial donde un viejo abogado de oficio recobra el sentido de su vocación e intenta probar la inocencia de su cliente, manteniendo el suspenso y el ritmo dramático a lo largo de la narración.

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Uno de los principales atractivos de la muestra es la diversidad de su cartelera, que no se limita al cine de autor poco accesible. Históricamente, en ella han figurado los mejores títulos de la filmografía gala de los últimos años, avalados en su mayoría por el circuito de festivales europeos, e incluye dramas, thrillers, comedias de época, cintas animadas, documentales y cortos de ficción. Entre las propuestas de esta edición destacaron:La mujer más rica del mundo (2025), de Thierry Klifa, inspirada en la figura de Liliane Bettencourt, heredera de L’Oréal y protagonista de uno de los escándalos más célebres de Francia; Sarah Bernhardt, la divina (2024), de Guillaume Nicloux, un acercamiento a la afamada actriz que, entre la leyenda y la fantasía, cuenta la historia de amor que marcó su vida; Mi madre, Dios y Sylvie Vartan (2025), de Ken Scott, sobre una madre decidida a desafiar cualquier adversidad para conseguir que su hijo sea feliz; La historia de Jim (2024), de Arnaud y Jean-Marie Larrieu, sobre la amistad de Aymeric y Florence y el regreso de Christophe, el padre del hijo de Aymeric; La receta perfecta, de Louise Courvoisier, sobre un joven de 18 años que se propone fabricar el mejor queso Comté de su región para ganar un concurso agrícola dotado con 30 mil euros;Misterioso asesinato en la montaña, de Frank Dubosc, sobre una familia envuelta en la muerte de dos personas.

Como novedad, esta edición llevó las proyecciones a las principales ciudades del resto del país, además de las salas habaneras. La programación incluyó también espacios dedicados a celebrar el cine galo, como el homenaje a un título clásico: Sin aliento, de Jean-Luc Godard, junto a Nouvelle vague, de Richard Linklater, que toma como pretexto la figura de Godard y el proceso de producción de aquel filme convertido en obra de culto.

Asimismo, se entregó la Orden de las Letras a Susana Molina, directora de la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV), por su aporte a las relaciones internacionales, el diálogo cultural y la enseñanza.