Constituyen en Caibarién la presidencia municipal de la Organización de Pioneros José Martí

Con la participación de estudiantes representantes de todos los colectivos pioneriles del municipio y de los guías base de las diferentes instituciones educativas, quedó constituida en Caibarién la Presidencia Municipal de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), un espacio que fortalece la participación activa de niños y adolescentes en la vida estudiantil y social del territorio.

La nueva estructura está integrada por pioneros seleccionados en sus respectivos centros escolares, quienes tendrán la responsabilidad de representar los intereses, inquietudes y propuestas de sus compañeros ante la organización. Junto a ellos, los guías base desempeñarán un papel fundamental en el acompañamiento y orientación de las acciones que se impulsen desde esta instancia.

La constitución de la Presidencia Municipal constituye un paso significativo para consolidar el protagonismo estudiantil, fomentar valores de responsabilidad, liderazgo y compromiso social, así como fortalecer el funcionamiento de la OPJM en la Villa Blanca.

Durante el encuentro se resaltó la importancia de mantener una comunicación constante entre los colectivos pioneriles de las escuelas y la presidencia recién constituida, con el propósito de promover iniciativas que contribuyan al desarrollo de actividades educativas, culturales, deportivas y comunitarias.

Esta representación municipal permitirá además canalizar las opiniones y propuestas de los pioneros caibarienenses, garantizando una mayor participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida de la organización y el cumplimiento de sus principales objetivos formativos.

Con la creación de esta presidencia, los pioneros de Caibarién asumen el reto de continuar fortaleciendo una organización que promueve el estudio, la solidaridad, el amor a la Patria y el compromiso con la sociedad, manteniendo vivo el legado de José Martí entre las nuevas generaciones.

Imagen: tomada de CMHS Radio Caibarién.