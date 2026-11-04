Al Mundial sub-23 de béisbol con la bandera en las manos y el pecho

El receptor Carlos Daniel Chávez expresó el compromiso de la delegación de entregarlo todo por un resultado que merezca los aplausos del pueblo

La Habana.- En manos del lanzador Randy Román Martínez depositaron hoy la bandera que portará el equipo cubano en la VI Copa del Mundo sub-23 de béisbol, que comenzará el próximo viernes en Nicaragua.

El lanzador recibió el estandarte patrio de manos de José Antonio Miranda, director general de Alto Rendimiento del Inder y la gloria deportiva Rodolfo Puente.

‎Luchen y regresen a casa con la convicción de que lo hicieron todo por la victoria, los alentó Juan Reynaldo Pérez Pardo, presidente de la Federación Cubana de Beisbol y Softbol, quien destacó los esfuerzos de la familia y profesores para asegurar la formación de los atletas.

Al leer el juramento, el receptor Carlos Daniel Chávez expresó el compromiso de la delegación de entregarlo todo por un resultado que merezca los aplausos del pueblo.

La ceremonia de abanderamiento tuvo como escenario el emblemático estadio Latinoamericano de La Habana, cuya mística e historia beisbolera inspira a las nuevas generaciones, a 80 años de su inauguración el 26 de octubre de 1946.

En el día de hoy se efectuará el traslado de la delegación insular hacia la sede de competencia.

Cuba debutará el 6 de noviembre ante Sudcorea, en el estadio Rigoberto López de la ciudad de León, a más de 70 kilómetros de Managua, juego para el que fue anunciado como abridor José Ignacio Bermúdez.

Ese partido tiene visos de revancha tras la victoria del elenco asiático por 4-0 la única vez que se han enfrentado.

Las siguientes jornadas deparan los duelos ante Sudáfrica (7), Japón (8), Venezuela (9) y Gran Bretaña (10), todos integrantes del grupo preliminar A, por el cual solo avanzarán a la superronda los tres mejor ubicados.

En el otro apartado fueron ubicados Puerto Rico, Panamá, Chequia, Australia, Taipéi de China y los anfitriones.

Japón lidera el medallero histórico en mundiales sub-23 con tres títulos (2016, 2022 y 2024) y una plata, seguido por México (oro en 2018 y una plata), Venezuela (campeón en 2021 y un bronce), Sudcorea (0-1-1), Australia y Puerto Rico (0-1-0), Colombia, Taipéi de China y Nicaragua ( 0-0-1).