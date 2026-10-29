Conmemoran aniversario 67 de la desaparición física de Camilo

El acto provincial por la fecha se celebró en Caibarién

Con la participación de autoridades, representantes de organizaciones políticas y de masas, estudiantes y pueblo en general, se desarrolló en Caibarién el Acto Provincial de Villa Clara en conmemoración del aniversario de la desaparición física del Comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán.

La ceremonia constituyó un sentido tributo a una de las figuras más queridas de la historia de Cuba, cuyo ejemplo de patriotismo, sencillez y compromiso revolucionario continúa inspirando a las nuevas generaciones. Durante el acto se evocó el legado del legendario guerrillero, destacado por su papel en las luchas revolucionarias y por los profundos valores humanos que le ganaron el cariño y respeto del pueblo cubano.

La ocasión reafirmó la vigencia del pensamiento y la obra del denominado «Señor de la Vanguardia», así como el compromiso de los villaclareños de preservar su memoria y mantener vivos los ideales por los que luchó.

Desde la Villa Blanca, el homenaje a Camilo se convirtió en una muestra de respeto y reconocimiento a quien permanece como símbolo de valentía, lealtad y entrega a la patria.

Imagen: tomada de CMHS Radio Caibarién en Facebook.