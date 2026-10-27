Reconocen en la semana de la cultura local labor de la Unión de Historiadores de Cuba en Caibarién

La Casa de las Tradiciones acogió la primera actividad de este viernes de la Semana de la Cultura, con el reconocimiento al trabajo de la sección de base de la Unión de Historiadores de Cuba en Caibarién. El encuentro, que se convirtió en un diálogo entre amigos, destacó el protagonismo del periodista, investigador cultural y realizador de radio Máximo Ramón Luz Ruiz, que preside desde el 2018 la UNICH en la Villa Blanca.

En el intercambio recordaron la impronta de Máximo Luz en diferentes ámbitos de la vida de la ciudad, incluidos aristas destacadas como su labor política, su condición de delegado del Poder Popular y sus aportes a las investigaciones culturales. Además, destacaron de forma especial su paso como director del Museo Municipal de Historia, su pasión por la antropología, y las colaboraciones con la revista Signos, escenarios donde siempre ha destacado el pasado y la impronta de la ciudad.

Trabajadores de la radio que acompañan el quehacer diario del invitado enfatizaron en su labor como guionista, con espacios que preservar la historia desde los medios de comunicación, como el dramatizado Apuntes, o los programas Presencia y Todo tiene su historia.

En el encuentro de viernes de la Casa de las Tradiciones aprovecharon además para entregar el diploma con el reconocimiento Luis Montané, que entrega la Unión de Historiadores de Cuba, a los caibarienenses Eliecer Turó y Adrián Menéndez Pombal, integrantes ambos de la sección de base cangrejera. Luis Duviel León, otro de los que integran la UNHIC, recibió el agasajo por su reciente participación en el evento Crisol de la Nacionalidad, que se desarrolló en Bayamo como parte de las actividades por el Día de la Cultura Cubana.

Junto a la voz de los participantes, que hablaron de la capacidad de trabajo y superación del máster en Ciencias Máximo Ramón Luz, llegó la música de artistas locales, y el reconocimiento oficial del Sectorial Municipal de Cultura en Caibarién, que comprobó en el encuentro el acierto de escoger al historiador y periodista como uno de los homenajeados en la 44 Semana de la Cultura en la Villa Blanca.

Imagen: tomada de la red social Facebook.