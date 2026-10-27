Celebran en la escuela primaria Fructuoso Rodríguez programa «A jugar en patines» en saludo a la fundación de la ciudad

Un interesante programa jugar sobre patines, celebrado en la escuela primaria Fructuoso Rodríguez de Caibarién entre dos equipos rojo y azul, conformado por los pioneros, de los grados cuarto, quinto y sexto, para ambos sexos, celebró El aniversario 194 de la fundación de la Villa Blanca.

En este programa jugar insertado en la educación física ganó el equipo azul después de disputar cinco juegos en los que quedaron empatados.

Los juegos celebrados fueron la velocidad, las parejas el cambio de objetos el tren el y los obstáculos.

La decisión fue en la velocidad para poder desempatar.

El evento sirvió además de preparación para el campeonato municipal de patinaje a celebrarse en Caibarién del 3 al 5 de noviembre a partir de las 3:30 de la tarde en el parque la libertad del municipio.

Imagen: tomada de Inder Caibarién en Facebook.