CMHS Radio Caibarién: mejor sitio web en Festival Provincial de la Radio 2026
La página web de CMHS Radio Caibarién resultó galardonada en el Festival Provincial de la Radio 2026 como mejor sitio web.
Nuestro dominio .cu destaca entre las Producciones para Internet junto a otros premiados:
- Mejor cobertura integral en las redes sociales digitales.
Honras fúnebres del Comandante Ramiro Valdés Menéndez /Redacción Digital CMHW. CMHW. Santa Clara
- Mejor publicación en Facebook que promueva el diálogo con los públicos sobre temas de incidencia local
Cobertura desconexión Sistema Eléctrico Nacional / Redacción Digital CMHW. CMHW. Santa Clara
- Mejor sitio web/ Ileana Fernanda Triana. Radio Caibarién. Caibarién.
Imágenes: Redacción digital.