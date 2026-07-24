Una nueva graduación de la Cátedra de la Universidad del Adulto Mayor perteneciente al Centro Universitario Municipal de Caibariėn tuvo lugar el centro asistencial conocido como la Casa de los Abuelos Diez y nueve ancianos recibieron así sus certificación de estudios terminados en un curso que los instruyó en diversas temas que se relacionan con vitales aspectos que condicionan la vida a edades avanzadas tales como la salud física y mental y la socializacion .Durante el emotivo encuentro profesores de la Universidad local evocaron. las circustancias y resultados de la valiosa experiencia que prepara los egresados para una vida más protegida y disfrutable al tiempo que refuerza su autonomía y espiritualidad. Con una perspectiva enaltecedora y de dignificación de las condiciones de vida de las personas de la llamada Tercera Edad, la Cátedra de la Universidad del Adulto Mayor en la Villa Blanca concluyó con éxito un nuevo curso que afianza la utilidad de su papel en la gestión de soluciones a diversas problemáticas territoriales que determinan el desarrollo y calidad de vida de sus habitantes.

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