Cuba y México, en la vanguardia de los Centroamericanos y del Caribe

Santo Domingo organiza por segunda vez la cita multideportiva regional más antigua de la Era Moderna, y es la tercera ocasión en que la República Dominicana la acoge

Juego de Polo Acuático entre los equipos de Cuba (gorro azul) y Colombia (gorro blanco), realizado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en Santo Domingo, República Dominicana, el 20 de julio de 2026. FOTO: Roberto Morejón Rodríguez/Periódico JIT (Cuba)

POR TERCERA vez una ciudad de la República Dominicana será la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo organizó la duodécima cita, en 1974, y Santiago de los Caballeros, en 1986, albergó la decimoquinta.

Hoy la bella capital de Quisqueya vuelve a acoger la fiesta multideportiva y cultural en su vigesimoquinta edición que, además, será la que marca el centenario de estas lides.

Estos Juegos nacieron en la Ciudad de México, por iniciativa de la Sociedad Olímpica de ese país, la que asentó su propuesta tras la celebración de la justa bajo los cinco aros de París 1924. El objetivo de la idea era que la celebración de una competición de este tipo entre naciones del área aumentaría el nivel de ellas.

Cuba y Guatemala apoyaron el proyecto y, junto al pabellón anfitrión, abrieron este camino el 12 de octubre de 1926, con competencias en siete deportes y la participación de 269 competidores. Tanto la inicial como las dos siguientes convocatorias, en La Habana 1930 y en El Salvador 1935, se llamaron Juegos Centroamericanos hasta que, en la cuarta, en la Ciudad de Panamá en1938, adoptó su nombre actual.

Desde 1926 hasta hoy se han celebrado 24 ediciones, en las que han participado 37 pabellones nacionales en 17 ciudades sedes de diez países. Solo dos territorios han sido anfitriones en cuatro oportunidades: México (1926, 1954, 1990 y 2014) y Colombia (1946, 1978, 2006 y 2018).

Un trío de países lo han organizado tres veces: El Salvador (1935, 2002 y 2023), República Dominicana (1974, 1986 y ahora 2026) y Puerto Rico (1966, 1993 y 2010). Panamá, en 1938 y 1970; Venezuela, en 1959 y 1998, y Cuba, en 1930 y 1982, los hospedaron en dos; en tanto, Jamaica, en 1962, y Guatemala, en 1950, en una.

En ese ya largo camino solo Cuba y México, en 12 ocasiones cada uno, han ocupado la cima del medallero general. Como es lógico, ambas banderas encabezan el medallero histórico de los Juegos, aunque la cubana, a pesar de no intervenir en tres versiones (Caracas 1959, San Salvador 2023 y Mayagüez 2010), es la que se sitúa aún en el primer lugar de ese listado.

Si Cuba, que abrirá en Santo Domingo el 24 de julio con 1928 preseas doradas, obtuviera 72 cetros áureos sería el primer país en llegar a los 2000 títulos de primer lugar en la historia de estas lides.

A propósito de las preseas, 34 de los 37 pabellones que han participado anteriormente han subido, al menos en una ocasión, al podio.

En esto 100 años de historia son 28 las representaciones que han alcanzado medallas de oro, y 17 de ellas tienen más de diez coronas. Pero solo 14 sobrepasan los 20 premios áureos, y únicamente 11 poseen más de 50 pergaminos dorados.

Muchos menos son los que quebraron la barrera de 100 triunfos, pues solo ocho lo han alcanzado, en tanto el salón de lujo de las más de 500 victorias es habitado por un selecto grupo de cuatro banderas.

Las comitivas cubanas y mexicana son por mucho las más acaudaladas. La caribeña guarda en sus vitrinas, hasta hoy, 1928 cetros y la de México 1523; le siguen Colombia, con 617 primeros lugares, y Venezuela con 596.